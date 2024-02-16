Защитник Баварии отреагировал на критику за удаление в Лиге чемпионов
Ошибка Упамекано привела к поражению мюнхенцев
Защитник «Баварии» Дайо Упамекано извинился за полученную красную карточку в матче Лиги чемпионов против «Лацио» (0:1). Именно фол футболиста в своей штрафной привел к пенальти, реализованному Иммобиле и принесшему хозяевам минимальную победу.
«Ошибки — часть футбола. Я совершил одну и приношу извинения моим одноклубникам и болельщикам. На домашнем поле все остается возможным, я верю в команду.
Критика — тоже часть футбола. Но расизму в нем не должно быть места. Будь то на стадионе или в социальных сетях. В 2024-м расизму нет места нигде», — написал Упамекано в соцсетях.
Напомним, что ответный матч пройдет 5 марта в Мюнхене.
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