ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля

В пятницу, 16 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Кельн – Вердер

2.56 – 3.54 – 2.93

22:00 Вильярреал – Хетафе

2.07 – 3.65 – 3.89

22:00 Интер – Салернитана

1.14 – 10.00 – 24.00

22:00 Лион – Ницца

2.75 – 3.17 – 2.98