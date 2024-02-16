Другие новости16 февраля 2024, 16:19 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля
Важные события во всех видах спорта
16 февраля 2024, 16:19 |
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В пятницу, 16 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Кельн – Вердер
22:00 Вильярреал – Хетафе
22:00 Интер – Салернитана
22:00 Лион – Ницца
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