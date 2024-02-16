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16 февраля 2024, 16:19 |
53
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля

Важные события во всех видах спорта

16 февраля 2024, 16:19 |
53
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Кельн – Вердер

Favbet 2.56 – 3.54 – 2.93

22:00 Вильярреал – Хетафе

Favbet 2.07 – 3.65 – 3.89

22:00 Интер – Салернитана

Favbet 1.14 – 10.00 – 24.00

22:00 Лион – Ницца

Favbet 2.75 – 3.17 – 2.98

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Источник Sport.ua
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