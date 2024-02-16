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  4. Звездный одноклубник Мудрика отказался от переезда в Саудовскую Аравию
Англия
16 февраля 2024, 15:57 |
209
0

Звездный одноклубник Мудрика отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Стерлинг выступает за «синих» с лета 2022 года

16 февраля 2024, 15:57 |
209
0
Звездный одноклубник Мудрика отказался от переезда в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг мог оказаться в одном из клубов Ближнего Востока.

Как сообщает The Telegraph, летом 2023 года у футболиста было предложение из Саудовской Аравии, но он отверг его. Не повлияла на его решение в пользу переезда и огромная зарплата, благодаря чему Рахим мог бы стать третьим наиболее высокооплачиваемым игроком в саудовской лиге.

Отметим, что, выступая в «Челси» с лета 2022-го, Стерлинг провел за «синих» 68 матчей и забил 16 мячей, не оправдывая возлагаемых с его приходом надежд вернуть «синих» в когорту сильнейших команд АПЛ.

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Источник The Telegraph
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