Звездный одноклубник Мудрика отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг мог оказаться в одном из клубов Ближнего Востока.

Как сообщает The Telegraph, летом 2023 года у футболиста было предложение из Саудовской Аравии, но он отверг его. Не повлияла на его решение в пользу переезда и огромная зарплата, благодаря чему Рахим мог бы стать третьим наиболее высокооплачиваемым игроком в саудовской лиге.

Отметим, что, выступая в «Челси» с лета 2022-го, Стерлинг провел за «синих» 68 матчей и забил 16 мячей, не оправдывая возлагаемых с его приходом надежд вернуть «синих» в когорту сильнейших команд АПЛ.