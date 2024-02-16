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16 февраля 2024, 14:31 |
75
0

ХАРАТИН – о переходе в ДАК: «Буду чувствовать здесь себя, как дома»

Футболист мог оказаться в этом клубе еще в прошлом году

16 февраля 2024, 14:31 |
75
0
ХАРАТИН – о переходе в ДАК: «Буду чувствовать здесь себя, как дома»
ФК ДАК. Игорь Харатин

29-летний экс-полузащитник сборной Украины Игорь Харатин прокомментировал переход в клуб высшего дивизиона Словакии – ДАК из города Дунайска Стреда.

«ДАК хотел подписать меня год назад, но тогда я решил остаться в Варшаве. Однако сейчас здесь выступает мой друг Тарас Качараба, и после разговора с ним и спортивным директором Глебом Платовым я заинтересовался возможностью играть за этот клуб.

Мне нужно игровое время, поэтому я думаю, что мы можем помочь друг другу. Я принял очень правильное решение и сделаю все, чтобы мы вместе добились успеха.

За то короткое время, которое я провел здесь, я убедился, что буду чувствовать себя как дома, поскольку мой родной город Мукачево также находится недалеко от венгерской границы», – сказал Харатин в интервью официальному клубному сайту.

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Игорь Харатин трансферы ДАК 1904 Дунайска Стреда Тарас Качараба Глеб Платов чемпионат Словакии по футболу
Источник ДАК 1904
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