ХАРАТИН – о переходе в ДАК: «Буду чувствовать здесь себя, как дома»
Футболист мог оказаться в этом клубе еще в прошлом году
29-летний экс-полузащитник сборной Украины Игорь Харатин прокомментировал переход в клуб высшего дивизиона Словакии – ДАК из города Дунайска Стреда.
«ДАК хотел подписать меня год назад, но тогда я решил остаться в Варшаве. Однако сейчас здесь выступает мой друг Тарас Качараба, и после разговора с ним и спортивным директором Глебом Платовым я заинтересовался возможностью играть за этот клуб.
Мне нужно игровое время, поэтому я думаю, что мы можем помочь друг другу. Я принял очень правильное решение и сделаю все, чтобы мы вместе добились успеха.
За то короткое время, которое я провел здесь, я убедился, что буду чувствовать себя как дома, поскольку мой родной город Мукачево также находится недалеко от венгерской границы», – сказал Харатин в интервью официальному клубному сайту.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о первом официальном поединке «горняков» в нынешнем году
Спортивный директор «Шахтера» рассказал, как президент УАФ просматривал матч против «Марселя»