ПСЖ хочет подписать многолетнего лидера Ливерпуля как замену Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» рассматривает египетского нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха как потенциальную замену для Килиана Мбаппе. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Ранее стало известно, что в шорт-листе «ПСЖ» фигурируют Рафаэль Леау, Виктор Осимхен и Родриго Гоес.

В этом сезоне Мохамед Салах провел 27 матчей за «Ливерпуль», отметившись 18 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Напомним, недавно авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» летом 2024 года, когда истекает срок действия его контракта с клубом.