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  4. ПСЖ хочет подписать многолетнего лидера Ливерпуля как замену Мбаппе
Франция
16 февраля 2024, 14:29 |
613
0

ПСЖ хочет подписать многолетнего лидера Ливерпуля как замену Мбаппе

Мохамед Салах попал в список парижского клуба

16 февраля 2024, 14:29 |
613
0
ПСЖ хочет подписать многолетнего лидера Ливерпуля как замену Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

«Пари Сен-Жермен» рассматривает египетского нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха как потенциальную замену для Килиана Мбаппе. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Ранее стало известно, что в шорт-листе «ПСЖ» фигурируют Рафаэль Леау, Виктор Осимхен и Родриго Гоес.

В этом сезоне Мохамед Салах провел 27 матчей за «Ливерпуль», отметившись 18 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Напомним, недавно авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» летом 2024 года, когда истекает срок действия его контракта с клубом.

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Источник L'Equipe
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