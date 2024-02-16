ПСЖ хочет подписать многолетнего лидера Ливерпуля как замену Мбаппе
Мохамед Салах попал в список парижского клуба
«Пари Сен-Жермен» рассматривает египетского нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха как потенциальную замену для Килиана Мбаппе. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.
Ранее стало известно, что в шорт-листе «ПСЖ» фигурируют Рафаэль Леау, Виктор Осимхен и Родриго Гоес.
В этом сезоне Мохамед Салах провел 27 матчей за «Ливерпуль», отметившись 18 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
Напомним, недавно авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» летом 2024 года, когда истекает срок действия его контракта с клубом.
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