Калинина / Сюй – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда в Дохе
16 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.
В 1/2 финала украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против американского тандема Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик. Время начала матча – 15:00 по Киеву.
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В финале из другой части сетки сыграют победительницы матча Деми Схюрс / Луиза Стефани – Мария Боузкова / Маркета Вондроушова.
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