Калинина / Сюй – Доулхайд / Кравчик. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В 1/2 финала украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против американского тандема Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик. Время начала матча – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финале из другой части сетки сыграют победительницы матча Деми Схюрс / Луиза Стефани – Мария Боузкова / Маркета Вондроушова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА