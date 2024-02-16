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  4. Калинина / Сюй – Доулхайд / Кравчик. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 февраля 2024, 13:29 |
129
0

Калинина / Сюй – Доулхайд / Кравчик. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда в Дохе

16 февраля 2024, 13:29 |
129
0
Калинина / Сюй – Доулхайд / Кравчик. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

16 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В 1/2 финала украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против американского тандема Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик. Время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финале из другой части сетки сыграют победительницы матча Деми Схюрс / Луиза Стефани – Мария Боузкова / Маркета Вондроушова.

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Источник Sport.ua
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