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  4. Сергей ЯЩЕНКО: «Считаю, что у Шахтера больше шансов пройти дальше»
Лига Европы
16 февраля 2024, 13:52 |
319
1

Сергей ЯЩЕНКО: «Считаю, что у Шахтера больше шансов пройти дальше»

Бывший игрок «Шахтера» оценил действия украинской команды в первой игре 2024 года

16 февраля 2024, 13:52 |
319
1
Сергей ЯЩЕНКО: «Считаю, что у Шахтера больше шансов пройти дальше»
ФК Шахтер. Сергей Ященко

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Сергей Ященко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от первого поединка 1/16 финала Лиги Европы по футболу между «горняками» и французским «Марселем», а также дал прогноз на ответный матч:

– Чувствовалось, что «Шахтер» еще только на подходе к своей лучшей спортивной форме. Все же, это большая разница: спарринги и календарные поединки, где совсем другой градус ответственности. А для дончан это вообще был первый официальный поединок в 2024 году. Бросалось в глаза, что «горнякам» не хватало четкости в завершающей стадии атак из-за проблем с последним пасом и хорошо, что все закончилось результативной ничьей – 2:2.

– Считаете, что счет по игре?

– Да. На мой взгляд, ни одна из команд на победу не наиграла.

– Многие эксперты утверждали, что, принимая во внимание преимущество «горожан» в игровой практике, дончане будут действовать от обороны. Но в Гамбурге этого не произошло, соперничество шло на встречных курсах.

– Игра «Марселя» также не производила целостного впечатления. Не исключаю, что гости опасались грозного оружия дончан – контрвыпадов, поэтому и не действовали с открытым забралом. В конце концов, тактику на матч выбирает тренерский штаб, отталкиваясь от тех кондиций, в которых находятся подопечные. Видимо, затянувшаяся безвыигрышная серия подопечных Дженнаро Гаттузо где-то тоже дала о себе знать. Гости не были уверены в своих силах, возможно, именно поэтому быстро пропускали после своих забитых голов, когда «горняки» прибавляли в агрессии.

– В ответном матче под вопросом участие лидера «горняков» Тараса Степаненко, без которого трудно себе представить «Шахтер».

– Не будем загадывать. Ведь были сомнения, что Тарас не сыграет и в Гамбурге. Да, это ключевой игрок, но у «Шахтера» – длинная скамейка запасных. В опорной зоне может качественно сыграть и Егор Назарина, выступающий за национальную сборную Украины.

– Чего ждете от противостояния в Марселе?

– Не считайте меня оригиналом, но, на мой взгляд, у «Шахтера» больше шансов на победу. У «Шахтера» была возможность убедиться, что и у «Марселя» есть уязвимые места. Этим надо воспользоваться. А максимальная настроенность и большой международный опыт должны стать украинской команде надежной опорой.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Сергей Ященко инсайд
Источник Sport.ua
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