Александрия на сборах проиграла середняку ​​чемпионата Казахстана

Сегодня, 16 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинской «Александрией» и казахским «Кайсаром» (Кызылорда). Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей.

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Единственный гол в поединке был забит под конец первого тайма. На 45-й минуте казахская команда открыла счет и поставила точку в матче.

В этом сезоне чемпионата Казахстана «Кайсар» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 26 матчах.

Товарищеские матчи. 16 февраля

Александрия – Кайсар – 0:1

Голы:???, 45