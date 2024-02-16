Александрия на сборах проиграла середняку чемпионата Казахстана
Матч против «Кайсара» закончился со счетом 0:1
Сегодня, 16 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинской «Александрией» и казахским «Кайсаром» (Кызылорда). Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей.
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Единственный гол в поединке был забит под конец первого тайма. На 45-й минуте казахская команда открыла счет и поставила точку в матче.
В этом сезоне чемпионата Казахстана «Кайсар» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 26 матчах.
Товарищеские матчи. 16 февраля
Александрия – Кайсар – 0:1
Голы:???, 45
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