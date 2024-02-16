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Товарищеские матчи
Александрия
16.02.2024 10:00 – FT 0 : 1
Кайсар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 12:54 |
92
0

Александрия на сборах проиграла середняку ​​чемпионата Казахстана

Матч против «Кайсара» закончился со счетом 0:1

16 февраля 2024, 12:54 |
92
0
Александрия на сборах проиграла середняку ​​чемпионата Казахстана
ФК Александрия

Сегодня, 16 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинской «Александрией» и казахским «Кайсаром» (Кызылорда). Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей.

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Единственный гол в поединке был забит под конец первого тайма. На 45-й минуте казахская команда открыла счет и поставила точку в матче.

В этом сезоне чемпионата Казахстана «Кайсар» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 26 матчах.

Товарищеские матчи. 16 февраля

Александрия – Кайсар – 0:1

Голы:???, 45

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия контрольные матчи УПЛ Кайсар
Источник Sport.ua
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