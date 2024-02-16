Шахтер всего 3 раза из 11-ти проходил дальше в плей-офф после ничьей дома
Статистика не на стороне «горняков»
За время выступления в еврокубках «Шахтер», сыграв вничью в первом матче плей-офф на своем поле, проходил в следующий раунд лишь в 3-х случаях из 11.
В 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05 горняки победили в гостях «Шальке», спустя два года в том же турнире и на той же стадии – «Нанси», а в 1/16-й Лиги Европы-2015/16 – вновь взяли верх над «Шальке».
Куда лучше выглядит статистика у «Марселя». Французы ранее 15 раз подписывали в первой игре мировую на выезде. И только в одном случае не смогли дома добиться нужного для себя результата.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Шахтер после ничьей в первом матче плей-офф дома (+3/-8)
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
2000/01
|
КУ
|
1/16
|
Сельта Испания
|
0:0 (д)
|
0:1 (г)
|
-
|
2002/03
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брюгге Бельгия
|
1:1 (д)
|
1:1,
|
-
|
|
|
|
|
|
п. 1:4 (г)
|
|
2004/05
|
КУ
|
1/16
|
Шальке Германия
|
1:1 (д)
|
1:0 (г)
|
+
|
2006/07
|
КУ
|
1/16
|
Нанси Франция
|
1:1 (д)
|
1:0 (г)
|
+
|
2009/10
|
ЛЧ
|
КР3
|
Тимишоара Румыния
|
2:2 (д)
|
0:0 (г)
|
-
|
2012/13
|
ЛЧ
|
1/8
|
Боруссия Д Германия
|
2:2 (д)
|
0:3 (г)
|
-
|
2014/15
|
ЛЧ
|
1/8
|
Бавария Германия
|
0:0 (д)
|
0:7 (г)
|
-
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шальке Германия
|
0:0 (д)
|
3:0 (г)
|
+
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/2
|
Севилья Испания
|
2:2 (д)
|
1:3 (г)
|
-
|
2018/19
|
ЛЕ
|
1/16
|
Айнтрахт Фр Германия
|
2:2 (д)
|
1:4 (г)
|
-
|
2022/23
|
ЛЕ
|
1/16
|
Фейеноорд Нидерланды
|
1:1 (д)
|
1:7 (г)
|
-
Марсель после ничьей в первом матче плей-офф в гостях (+14/-1)
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1987/88
|
КК
|
1/16
|
Локомотив Лп ГДР
|
0:0 (г)
|
1:0 (д)
|
+
|
1990/91
|
КЧ
|
1/4
|
Милан Италия
|
1:1 (г)
|
3:0 (д)
|
+
|
1992/93
|
ЛЧ
|
1/16
|
Динамо Бх Румыния
|
0:0 (г)
|
2:0 (д)
|
+
|
1998/99
|
КУ
|
1/32
|
Сигма Чехия
|
2:2 (г)
|
4:0 (д)
|
+
|
1998/99
|
КУ
|
1/16
|
Вердер Германия
|
1:1 (г)
|
3:2 (д)
|
+
|
1998/99
|
КУ
|
1/8
|
Монако Франция
|
2:2 (г)
|
1:0 (д)
|
+
|
2003/04
|
КУ
|
1/8
|
Ливерпуль Англия
|
1:1 (г)
|
2:1 (д)
|
+
|
2003/04
|
КУ
|
1/2
|
Ньюкасл Англия
|
0:0 (г)
|
2:0 (д)
|
+
|
2005
|
КИ
|
1/2
|
Лацио Италия
|
1:1 (г)
|
3:0 (д)
|
+
|
2005/06
|
КУ
|
Р1
|
Беерсхот Бельгия
|
0:0 (г)
|
0:0
|
+
|
|
|
|
|
|
п. 4:1 (д)
|
|
2005/06
|
КУ
|
1/16
|
Болтон Англия
|
0:0 (г)
|
2:1 (д)
|
+
|
2006/07
|
КУ
|
КР2
|
Янг Бойз Швейцария
|
3:3 (г)
|
0:0 (д)
|
+
|
2009/10
|
ЛЕ
|
1/8
|
Бенфика Португалия
|
1:1 (г)
|
1:2 (д)
|
-
|
2012/13
|
ЛЕ
|
КР3
|
Эскишехирспор Турция
|
1:1 (г)
|
3:0 (д)
|
+
|
2017/18
|
ЛЕ
|
КР4
|
Домжале Словения
|
1:1 (г)
|
3:0 (д)
|
+
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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