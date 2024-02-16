Шахтер всего 3 раза из 11-ти проходил дальше в плей-офф после ничьей дома

За время выступления в еврокубках «Шахтер», сыграв вничью в первом матче плей-офф на своем поле, проходил в следующий раунд лишь в 3-х случаях из 11.

В 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05 горняки победили в гостях «Шальке», спустя два года в том же турнире и на той же стадии – «Нанси», а в 1/16-й Лиги Европы-2015/16 – вновь взяли верх над «Шальке».

Куда лучше выглядит статистика у «Марселя». Французы ранее 15 раз подписывали в первой игре мировую на выезде. И только в одном случае не смогли дома добиться нужного для себя результата.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер после ничьей в первом матче плей-офф дома (+3/-8)

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 2000/01 КУ 1/16 Сельта Испания 0:0 (д) 0:1 (г) - 2002/03 ЛЧ КР3 Брюгге Бельгия 1:1 (д) 1:1, - п. 1:4 (г) 2004/05 КУ 1/16 Шальке Германия 1:1 (д) 1:0 (г) + 2006/07 КУ 1/16 Нанси Франция 1:1 (д) 1:0 (г) + 2009/10 ЛЧ КР3 Тимишоара Румыния 2:2 (д) 0:0 (г) - 2012/13 ЛЧ 1/8 Боруссия Д Германия 2:2 (д) 0:3 (г) - 2014/15 ЛЧ 1/8 Бавария Германия 0:0 (д) 0:7 (г) - 2015/16 ЛЕ 1/16 Шальке Германия 0:0 (д) 3:0 (г) + 2015/16 ЛЕ 1/2 Севилья Испания 2:2 (д) 1:3 (г) - 2018/19 ЛЕ 1/16 Айнтрахт Фр Германия 2:2 (д) 1:4 (г) - 2022/23 ЛЕ 1/16 Фейеноорд Нидерланды 1:1 (д) 1:7 (г) -

Марсель после ничьей в первом матче плей-офф в гостях (+14/-1)

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1987/88 КК 1/16 Локомотив Лп ГДР 0:0 (г) 1:0 (д) + 1990/91 КЧ 1/4 Милан Италия 1:1 (г) 3:0 (д) + 1992/93 ЛЧ 1/16 Динамо Бх Румыния 0:0 (г) 2:0 (д) + 1998/99 КУ 1/32 Сигма Чехия 2:2 (г) 4:0 (д) + 1998/99 КУ 1/16 Вердер Германия 1:1 (г) 3:2 (д) + 1998/99 КУ 1/8 Монако Франция 2:2 (г) 1:0 (д) + 2003/04 КУ 1/8 Ливерпуль Англия 1:1 (г) 2:1 (д) + 2003/04 КУ 1/2 Ньюкасл Англия 0:0 (г) 2:0 (д) + 2005 КИ 1/2 Лацио Италия 1:1 (г) 3:0 (д) + 2005/06 КУ Р1 Беерсхот Бельгия 0:0 (г) 0:0 + п. 4:1 (д) 2005/06 КУ 1/16 Болтон Англия 0:0 (г) 2:1 (д) + 2006/07 КУ КР2 Янг Бойз Швейцария 3:3 (г) 0:0 (д) + 2009/10 ЛЕ 1/8 Бенфика Португалия 1:1 (г) 1:2 (д) - 2012/13 ЛЕ КР3 Эскишехирспор Турция 1:1 (г) 3:0 (д) + 2017/18 ЛЕ КР4 Домжале Словения 1:1 (г) 3:0 (д) +

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.