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Лига Европы
16 февраля 2024, 11:53 | Обновлено 16 февраля 2024, 12:23
376
0

Шахтер всего 3 раза из 11-ти проходил дальше в плей-офф после ничьей дома

Статистика не на стороне «горняков»

16 февраля 2024, 11:53 | Обновлено 16 февраля 2024, 12:23
376
0
Шахтер всего 3 раза из 11-ти проходил дальше в плей-офф после ничьей дома
ФК Шахтер

За время выступления в еврокубках «Шахтер», сыграв вничью в первом матче плей-офф на своем поле, проходил в следующий раунд лишь в 3-х случаях из 11.

В 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05 горняки победили в гостях «Шальке», спустя два года в том же турнире и на той же стадии – «Нанси», а в 1/16-й Лиги Европы-2015/16 – вновь взяли верх над «Шальке».

Куда лучше выглядит статистика у «Марселя». Французы ранее 15 раз подписывали в первой игре мировую на выезде. И только в одном случае не смогли дома добиться нужного для себя результата.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер после ничьей в первом матче плей-офф дома (+3/-8)

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

2000/01

КУ

1/16

Сельта Испания

0:0 (д)

0:1 (г)

-

2002/03

ЛЧ

КР3

Брюгге Бельгия

1:1 (д)

1:1,

-

п. 1:4 (г)

2004/05

КУ

1/16

Шальке Германия

1:1 (д)

1:0 (г)

+

2006/07

КУ

1/16

Нанси Франция

1:1 (д)

1:0 (г)

+

2009/10

ЛЧ

КР3

Тимишоара Румыния

2:2 (д)

0:0 (г)

-

2012/13

ЛЧ

1/8

Боруссия Д Германия

2:2 (д)

0:3 (г)

-

2014/15

ЛЧ

1/8

Бавария Германия

0:0 (д)

0:7 (г)

-

2015/16

ЛЕ

1/16

Шальке Германия

0:0 (д)

3:0 (г)

+

2015/16

ЛЕ

1/2

Севилья Испания

2:2 (д)

1:3 (г)

-

2018/19

ЛЕ

1/16

Айнтрахт Фр Германия

2:2 (д)

1:4 (г)

-

2022/23

ЛЕ

1/16

Фейеноорд Нидерланды

1:1 (д)

1:7 (г)

-

Марсель после ничьей в первом матче плей-офф в гостях (+14/-1)

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1987/88

КК

1/16

Локомотив Лп ГДР

0:0 (г)

1:0 (д)

+

1990/91

КЧ

1/4

Милан Италия

1:1 (г)

3:0 (д)

+

1992/93

ЛЧ

1/16

Динамо Бх Румыния

0:0 (г)

2:0 (д)

+

1998/99

КУ

1/32

Сигма Чехия

2:2 (г)

4:0 (д)

+

1998/99

КУ

1/16

Вердер Германия

1:1 (г)

3:2 (д)

+

1998/99

КУ

1/8

Монако Франция

2:2 (г)

1:0 (д)

+

2003/04

КУ

1/8

Ливерпуль Англия

1:1 (г)

2:1 (д)

+

2003/04

КУ

1/2

Ньюкасл Англия

0:0 (г)

2:0 (д)

+

2005

КИ

1/2

Лацио Италия

1:1 (г)

3:0 (д)

+

2005/06

КУ

Р1

Беерсхот Бельгия

0:0 (г)

0:0

+

п. 4:1 (д)

2005/06

КУ

1/16

Болтон Англия

0:0 (г)

2:1 (д)

+

2006/07

КУ

КР2

Янг Бойз Швейцария

3:3 (г)

0:0 (д)

+

2009/10

ЛЕ

1/8

Бенфика Португалия

1:1 (г)

1:2 (д)

-

2012/13

ЛЕ

КР3

Эскишехирспор Турция

1:1 (г)

3:0 (д)

+

2017/18

ЛЕ

КР4

Домжале Словения

1:1 (г)

3:0 (д)

+

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Источник Sport.ua
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