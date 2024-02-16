Стало известно, сколько стоит провести трансляцию одного матча УПЛ

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал, сколько стоит провести трансляцию одного матча чемпионата Украины:

«Один матч УПЛ в среднем стоит примерно 9 тысяч долларов с НДС по курсу НБУ. Но на окончательный счет влияют еще и расходы на логистику. Здесь надо учитывать где, в каком регионе происходит матч. Расходы на переезд ПТС, съемочной группы, останутся ли они на ночь. Если да, то надо арендовать отель, также нужно учитывать расходы на топливо и тому подобное. Все это влияет на окончательную стоимость».

Ранее руководители УПЛ представили журналистам проект нового телеканала УПЛ-ТВ. В планах транслировать матчи чемпионата Украины не только на территории Украины, но и за рубежом. При этом в России и Беларуси посмотреть матчи УПЛ будет невозможно из-за наложенного геоблока.