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  4. Стало известно, сколько стоит провести трансляцию одного матча УПЛ
Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 12:04 |
1118
0

Стало известно, сколько стоит провести трансляцию одного матча УПЛ

Средняя сумма – 9 тысяч долларов

16 февраля 2024, 12:04 |
1118
0
Стало известно, сколько стоит провести трансляцию одного матча УПЛ
Український футбол

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал, сколько стоит провести трансляцию одного матча чемпионата Украины:

«Один матч УПЛ в среднем стоит примерно 9 тысяч долларов с НДС по курсу НБУ. Но на окончательный счет влияют еще и расходы на логистику. Здесь надо учитывать где, в каком регионе происходит матч. Расходы на переезд ПТС, съемочной группы, останутся ли они на ночь. Если да, то надо арендовать отель, также нужно учитывать расходы на топливо и тому подобное. Все это влияет на окончательную стоимость».

Ранее руководители УПЛ представили журналистам проект нового телеканала УПЛ-ТВ. В планах транслировать матчи чемпионата Украины не только на территории Украины, но и за рубежом. При этом в России и Беларуси посмотреть матчи УПЛ будет невозможно из-за наложенного геоблока.

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Евгений Дикий УПЛ-ТВ телевидение телетрансляции Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу финансы
Источник Украинский футбол
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