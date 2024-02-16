Имереков назвал 3 лучших центральных защитника мира

Новичок харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков назвал 3 лучших центральных защитников мира и поделился чертой, которая должна быть у всех центрбеков.

– Ты играешь на позиции центрального защитника. По твоему мнению, кто сейчас является тремя лучшими центральными защитниками в мире?

– Я бы назвал, пожалуй, трех защитников, которые сейчас играют. Это – Милитао, ван Дейк и Рамос.

– Какие черты у центрального защитника, по твоему мнению, должны быть обязательно?

– Надежность. Если защитники будут играть надежно, команда уже будет иметь, как минимум, один зачетный балл.

Ранее Максим Имереков объяснил, почему принял решение перейти в «Металлист 1925».