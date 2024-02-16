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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 11:45 | Обновлено 16 февраля 2024, 12:24
688
0

Имереков назвал 3 лучших центральных защитника мира

Новичок «Металлиста 1925» отметил Эдера Милитао, Вирджила ван Дейка и Серхио Рамоса

16 февраля 2024, 11:45 | Обновлено 16 февраля 2024, 12:24
688
0
Имереков назвал 3 лучших центральных защитника мира
dynamo.kiev.ua. Максим Имереков

Новичок харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков назвал 3 лучших центральных защитников мира и поделился чертой, которая должна быть у всех центрбеков.

– Ты играешь на позиции центрального защитника. По твоему мнению, кто сейчас является тремя лучшими центральными защитниками в мире?

– Я бы назвал, пожалуй, трех защитников, которые сейчас играют. Это – Милитао, ван Дейк и Рамос.

– Какие черты у центрального защитника, по твоему мнению, должны быть обязательно?

– Надежность. Если защитники будут играть надежно, команда уже будет иметь, как минимум, один зачетный балл.

Ранее Максим Имереков объяснил, почему принял решение перейти в «Металлист 1925».

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Максим Имереков Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Серхио Рамос Вирджил ван Дейк Эдер Милитао Ливерпуль Реал Мадрид Севилья
Источник ФК Металлист 1925
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