Имереков назвал 3 лучших центральных защитника мира
Новичок «Металлиста 1925» отметил Эдера Милитао, Вирджила ван Дейка и Серхио Рамоса
Новичок харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков назвал 3 лучших центральных защитников мира и поделился чертой, которая должна быть у всех центрбеков.
– Ты играешь на позиции центрального защитника. По твоему мнению, кто сейчас является тремя лучшими центральными защитниками в мире?
– Я бы назвал, пожалуй, трех защитников, которые сейчас играют. Это – Милитао, ван Дейк и Рамос.
– Какие черты у центрального защитника, по твоему мнению, должны быть обязательно?
– Надежность. Если защитники будут играть надежно, команда уже будет иметь, как минимум, один зачетный балл.
Ранее Максим Имереков объяснил, почему принял решение перейти в «Металлист 1925».
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