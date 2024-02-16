Семья уже знает. Луис Суарес завершит карьеру в Интер Майами

Экс-форвард «Ливерпуля», «Барселоны», «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес, недавно подписавший контракт с «Интер Майами», заявил, что завершит карьеру в этом клубе.

«Интер Майами» станет последним клубом в моей карьере. Семья уже знает об этом. Я пока не знаю, когда я закончу, но это будет последняя остановка. Сейчас я говорю об этом, и мне хочется плакать, но нужно будет подготовиться к этому. Помню, как один бывший игрок сказал мне, что футболист никогда не бывает готов к завершению карьеры», — сказал Суарес в программе Del Sol FM.

В январе уругвайскому форварду исполнилось 37 лет. Его контракт с «Интер Майами» рассчитан до конца 2024 года.