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  4. Семья уже знает. Луис Суарес завершит карьеру в Интер Майами
Major League Soccer
16 февраля 2024, 10:53 |
276
0

Семья уже знает. Луис Суарес завершит карьеру в Интер Майами

В январе уругвайскому форварду исполнилось 37 лет

16 февраля 2024, 10:53 |
276
0
Семья уже знает. Луис Суарес завершит карьеру в Интер Майами
ФК Интер Майами. Луис Суарес

Экс-форвард «Ливерпуля», «Барселоны», «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес, недавно подписавший контракт с «Интер Майами», заявил, что завершит карьеру в этом клубе.

«Интер Майами» станет последним клубом в моей карьере. Семья уже знает об этом. Я пока не знаю, когда я закончу, но это будет последняя остановка. Сейчас я говорю об этом, и мне хочется плакать, но нужно будет подготовиться к этому. Помню, как один бывший игрок сказал мне, что футболист никогда не бывает готов к завершению карьеры», — сказал Суарес в программе Del Sol FM.

В январе уругвайскому форварду исполнилось 37 лет. Его контракт с «Интер Майами» рассчитан до конца 2024 года.

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Луис Суарес Интер Майами завершение карьеры
Источник YouTube
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