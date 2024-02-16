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16 февраля 2024, 10:38 |
261
0

Доступно только соотечественникам. Холанд начнет выпуск мороженого

Новинка поступит в продажу 19 февраля

16 февраля 2024, 10:38 |
261
0
Доступно только соотечественникам. Холанд начнет выпуск мороженого
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд является большим поклонником мороженого и запустил собственный бренд любимого лакомства.

На упаковке продукта форвард изображен в форме национальной команды, празднующим забитый мяч.

Новинка поступит в продажу 19 февраля и будет доступна для покупки только в его родной стране.

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Эрлинг Холанд lifestyle сборная Норвегии по футболу
Источник The Sun
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