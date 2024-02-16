Другие новости16 февраля 2024, 10:38 |
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Доступно только соотечественникам. Холанд начнет выпуск мороженого
Новинка поступит в продажу 19 февраля
16 февраля 2024, 10:38 |
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд является большим поклонником мороженого и запустил собственный бренд любимого лакомства.
На упаковке продукта форвард изображен в форме национальной команды, празднующим забитый мяч.
Новинка поступит в продажу 19 февраля и будет доступна для покупки только в его родной стране.
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