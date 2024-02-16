Доступно только соотечественникам. Холанд начнет выпуск мороженого

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд является большим поклонником мороженого и запустил собственный бренд любимого лакомства.

На упаковке продукта форвард изображен в форме национальной команды, празднующим забитый мяч.

Новинка поступит в продажу 19 февраля и будет доступна для покупки только в его родной стране.