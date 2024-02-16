«Месси в штаны наложит»: конкурент Интер Майами представил новую форму

Известный голливудский актер Уилл Феррелл представил новую форму ФК «Лос-Анджелес» на сезон-2024.

В специальном ролике Феррелл играет роль менеджера команды по экипировке. К слову, в расширенной версии видео форму также примерили другие известные фанаты клуба – к примеру, легенда НБА Мэджик Джонсон.

«Месси в штаны наложит, когда увидит», — произносит Феррелл в ролике, держа в руках черно-золотую форму.

Отметим, что по итогам прошлого сезона ФК «Лос-Анджелес» стал третьим в Западной конференции и дошел до финала плей-офф.