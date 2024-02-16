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  4. «Месси в штаны наложит»: конкурент Интер Майами представил новую форму
Major League Soccer
16 февраля 2024, 10:14 |
861
2

«Месси в штаны наложит»: конкурент Интер Майами представил новую форму

ФК «Лос-Анджелес» будет выступать в черно-золотых цветах

16 февраля 2024, 10:14 |
861
2
«Месси в штаны наложит»: конкурент Интер Майами представил новую форму
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный голливудский актер Уилл Феррелл представил новую форму ФК «Лос-Анджелес» на сезон-2024.

В специальном ролике Феррелл играет роль менеджера команды по экипировке. К слову, в расширенной версии видео форму также примерили другие известные фанаты клуба – к примеру, легенда НБА Мэджик Джонсон.

«Месси в штаны наложит, когда увидит», — произносит Феррелл в ролике, держа в руках черно-золотую форму.

Отметим, что по итогам прошлого сезона ФК «Лос-Анджелес» стал третьим в Западной конференции и дошел до финала плей-офф.

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Источник ФК Лос-Анджелес
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Комментарии 2
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Перець
Мессі вже давно пох на вашу форму
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0
Гагик Пердонян
Это он про одного из лучших футбиков в мстории говорит? $раный ноунейм))
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0
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