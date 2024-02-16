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  4. Виталий РОМАН: «К матчу с Полесьем Рух подойдет в оптимальной форме»
Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 10:14 |
91
0

Виталий РОМАН: «К матчу с Полесьем Рух подойдет в оптимальной форме»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Полесьем»

16 февраля 2024, 10:14 |
91
0
Виталий РОМАН: «К матчу с Полесьем Рух подойдет в оптимальной форме»
ФК Рух. Виталий Роман

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман поделился ожиданиями от матча Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья», а также прокомментировал поражение от словенского «Гросупле» (1:2):

«Это был не лучший матч в нашем исполнении, можно сказать, что нам многое не удалось показать в игре с «Бринье Гросупле». Соперник определенный период игры доминировал на поле, поэтому результат – закономерен. «Рух» проиграл много борьбы, ведь соперник был физически мощнее. Также они были сильнее в некоторых игровых аспектах.

Если же в целом оценивать подготовку команды, то мы готовы к матчу с «Полесьем» и восстановлению УПЛ. Думаю, что к этому поединку «Рух» подойдет в оптимальной форме. У команд под руководством Виталия Пономарева не бывает легких сборов, но эта работа полезна для футболистов. Самое интересное, пожалуй, было сыграть со «Штурмом» – команда которая играет в еврокубках и представляет сильный чемпионат Австрии. Интересно было проверить свои силы на фоне этого соперника».

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Рух Львов Полесье Житомир Виталий Роман
Источник ФК Рух Львов
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