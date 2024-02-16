Клинсман уволен с должности главного тренера сборной Южной Кореи
Немецкий специалист не смог вывести команду в финал Кубка Азии
Немец Юрген Клинсман отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Южной Кореи. Об этом сообщил президент Корейской футбольной ассоциации Чон Монг-гю.
59-летний немецкий специалист возглавлял сборную Южной Кореи с февраля 2023 года. На прошедшем Кубке Азии команда не смогла выйти в финал, проиграв Иордании (0:2).
«Клинсман не смог показать способности руководителя и лидера в самых разных сферах — от тактики и управления кадрами до отношения к работе и других моментов, необходимых для обеспечения конкурентоспособности команды», — сказал Чон Монг-гю.
Отметим, что ранее Клинсман тренировал сборные Германии и США, а также руководил «Баварией» и «Гертой».
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