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16 февраля 2024, 09:25 |
425
0

Клинсман уволен с должности главного тренера сборной Южной Кореи

Немецкий специалист не смог вывести команду в финал Кубка Азии

16 февраля 2024, 09:25 |
425
0
Клинсман уволен с должности главного тренера сборной Южной Кореи
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клинсман

Немец Юрген Клинсман отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Южной Кореи. Об этом сообщил президент Корейской футбольной ассоциации Чон Монг-гю.

59-летний немецкий специалист возглавлял сборную Южной Кореи с февраля 2023 года. На прошедшем Кубке Азии команда не смогла выйти в финал, проиграв Иордании (0:2).

«Клинсман не смог показать способности руководителя и лидера в самых разных сферах — от тактики и управления кадрами до отношения к работе и других моментов, необходимых для обеспечения конкурентоспособности команды», — сказал Чон Монг-гю.

Отметим, что ранее Клинсман тренировал сборные Германии и США, а также руководил «Баварией» и «Гертой».

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Юрген Клинсман сборная Южной Кореи по футболу Кубок Азии 2023 отставка
Источник Associated Press
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