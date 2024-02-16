Принс АДУ: «Мне очень нравится жить в Кривом Роге и есть украинский борщ»
Нападающий «Кривбасса» рассказал о своей адаптации к жизни в Украине
Ганский нападающий «Кривбасса» Принс Аду рассказал о своей адаптации к жизни в Украине, а также поделился целями на сезон 2023/24.
– Как быстро тебе удалось адаптироваться к «Кривбассу», к нашей стране?
– Меня окружают хорошие люди. Это мои друзья, моя команда. Что касается языкового барьера, то проблем нет. Мне очень нравится в Кривом Роге, Украине, я счастлив играть за «Кривбасс». Каждый постоянно по-своему мне помогает. Команда вообще меня впервые очень тепло встретила. Было ощущение, будто я дома.
– Есть такой тренд сравнивать себя с определенной маркой авто. А с каким автомобилем себя ассоциируешь ты? Да возможно, ФК «Кривбасс»?
– BMW. И себя, и наш Клуб. Это классика и скорость.
– Вспомни какой-то памятный момент в своей карьере.
– Года три назад я получил травму. Тогда очень переживал и думал, что не смогу продолжать карьеру. Можно сказать, сходил с ума. Но сейчас с улыбкой вспоминаю то время, ведь играю и все хорошо.
– Особый вопрос к тебе. Тебе нравится наш украинский борщ?
– Да очень нравится. К сожалению, только приготовить пока что я его не могу, ведь меня никто не учил, но, думаю, когда-то это можно будет исправить.
– Какие твои цели на текущий сезон с «Кривбассом»?
– Я очень много работаю, воспитываю себя. Мечтаю быть лучшим. В дальнейшем продолжу упорно работать на тренировках, чтобы достичь успеха.
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