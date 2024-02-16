Дарио СРНА: «Конечно, Шевченко переживает за Шахтер»
Спортивный директор «Шахтера» рассказал, как президент УАФ просматривал матч против «Марселя»
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко просматривал первый матч плей-офф Лиги Европы против французского «Марселя» (2:2):
«Конечно, он переживает за украинский клуб, за «Шахтер». Он рад, что «Шахтер» показывает такой футбол, что бьемся за очки для украинского футбола».
Ответный матч плей-офф Лиги Европы «Марсель» – «Шахтер» состоится во Франции 22 февраля.
Напомним, ранее Андрей Шевченко в Германии встретился с генеральным директором компании Adidas Бьорном Гульденом.
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