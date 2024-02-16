Дарио СРНА: «Конечно, Шевченко переживает за Шахтер»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко просматривал первый матч плей-офф Лиги Европы против французского «Марселя» (2:2):

«Конечно, он переживает за украинский клуб, за «Шахтер». Он рад, что «Шахтер» показывает такой футбол, что бьемся за очки для украинского футбола».

Ответный матч плей-офф Лиги Европы «Марсель» – «Шахтер» состоится во Франции 22 февраля.

Напомним, ранее Андрей Шевченко в Германии встретился с генеральным директором компании Adidas Бьорном Гульденом.