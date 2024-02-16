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  4. Дарио СРНА: «Конечно, Шевченко переживает за Шахтер»
Лига Европы
16 февраля 2024, 08:31 |
1431
1

Дарио СРНА: «Конечно, Шевченко переживает за Шахтер»

Спортивный директор «Шахтера» рассказал, как президент УАФ просматривал матч против «Марселя»

16 февраля 2024, 08:31 |
1431
1
Дарио СРНА: «Конечно, Шевченко переживает за Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко просматривал первый матч плей-офф Лиги Европы против французского «Марселя» (2:2):

«Конечно, он переживает за украинский клуб, за «Шахтер». Он рад, что «Шахтер» показывает такой футбол, что бьемся за очки для украинского футбола».

Ответный матч плей-офф Лиги Европы «Марсель» – «Шахтер» состоится во Франции 22 февраля.

Напомним, ранее Андрей Шевченко в Германии встретился с генеральным директором компании Adidas Бьорном Гульденом.

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Дарио Срна Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Андрей Шевченко
Источник Террикон
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