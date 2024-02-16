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Лига Европы
16 февраля 2024, 08:20 |
1246
1

Капитан Марселя: «Мы разочарованы ничьей с Шахтером»

Самюэль Жиго недоволен результатом матча Лиги Европы

16 февраля 2024, 08:20 |
1246
1
Капитан Марселя: «Мы разочарованы ничьей с Шахтером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Жиго (справа)

Защитник французского «Марселя» Самюэль Жиго поделился эмоциями после первого матча плей-офф Лиги Европы против донецкого «Шахтера» (2:2):

«Мы разочарованы тем, что дважды вели в счете, но позволили победе ускользнуть. Во втором тайме игра открылась. Теперь нам нужно набраться уверенности, чтобы одержать победу в ответном матче».

Ответный матч между «Марселем» и «Шахтером» состоится 22 февраля 2024 года в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на домашнем стадионе провансальцев – «Велодроме».

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель
Источник УЕФА
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Alex Komnin
Ще та гидота. Грав дуже довго за Спартак й наче роздумував росіянином стати. 
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