Капитан Марселя: «Мы разочарованы ничьей с Шахтером»

Защитник французского «Марселя» Самюэль Жиго поделился эмоциями после первого матча плей-офф Лиги Европы против донецкого «Шахтера» (2:2):

«Мы разочарованы тем, что дважды вели в счете, но позволили победе ускользнуть. Во втором тайме игра открылась. Теперь нам нужно набраться уверенности, чтобы одержать победу в ответном матче».

Ответный матч между «Марселем» и «Шахтером» состоится 22 февраля 2024 года в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на домашнем стадионе провансальцев – «Велодроме».