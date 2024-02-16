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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Игра была тяжелой для обеих команд»
Лига Европы
16 февраля 2024, 04:58 |
62
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Игра была тяжелой для обеих команд»

Вратарь «Шахтера» похвалил своих одноклубников, что они сумели дважды отыграться

16 февраля 2024, 04:58 |
62
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Игра была тяжелой для обеих команд»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык высказался о матче против «Марселя» в плей-офф Лиги Европы. Украинский клуб добыл ничью, сравняв счет за несколько секунд до финального свистка.

«Первый официальный матч после зимней паузы – и сразу еврокубковый –, конечно, для нас был тяжелым. «Марсель» играет в своем чемпионате, у них более интенсивный график. Но думаю, что сегодня игра была тяжелой для обеих команд.

Два пропущенных мяча – это, конечно, многовато, но так получилось, что пропустили. Парни – молодцы, не повесили нос и оба раза быстро сравнивали счет.

Нам нужно еще работать, чтобы войти в ритм. Поэтому будем делать все, что от нас зависит. Сейчас нужно разобрать свои ошибки – индивидуальные, командные – и работать над ними. Это – самое главное», – признался вратарь «Шахтера».

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Марсель Шахтер - Марсель Лига Европы
Источник Террикон
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