КРУПСКИЙ: «Хотим выйти в финал Кубка Украины»

Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский поделился эмоциями от сборов клуба, а также назвал цели на вторую часть сезона УПЛ.

«Эмоции и впечатления – только положительные. Мы получили возможность провести с пользой тренировочную работу и много интересных спаррингов. К концу сборов уже, возможно, у ребят нет моральной свежести, и мы все серьезно подходим к возобновлению сезона.

Что изменилось с приходом нового тренера? Конечно, тренировки стали другими. У Сергея Николаевича Долганского и его тренерского штаба свое видение того, как мы должны действовать на поле. Ничего сверхтяжелого нет в самом процессе. Стало больше занятий по теории и индивидуальным беседам с ребятами.

Спарринги? Первые матчи не были легкими. Сначала мы не вполне понимали принципы игры, которые нам предлагали тренеры. Впрочем, с каждым следующим матчем мы начали больше и глубже воспринимать то, что от нас требуют.

Очень хочется в Украине, за Полтавой тоже соскучился. Желания и пожелания максимальны. Надо стремиться забраться в турнирной таблице и воплотить еще одну нашу маленькую мечту - пробиться в финал Кубка Украины, а дальше, как говорится, аппетит приходит во время еды. Не сомневаюсь, все мы приложим максимум усилий для высоких результатов», - сказал 19-летний Илья Крупский.

Напомним, в полуфинале Кубка Украины соперником полтавского клуба будет «Полесье».