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  4. Калинина пробилась в парный полуфинал на турнире в Дохе
WTA
15 февраля 2024, 23:07 |
418
0

Калинина пробилась в парный полуфинал на турнире в Дохе

Ангелина и китаянка Сюй Ифань оформили камбэк в матче с «нейтральными» соперницами

15 февраля 2024, 23:07 |
418
0
Калинина пробилась в парный полуфинал на турнире в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и китаянка Сюй Ифань переиграли тандем Екатерина Александрова / Ирина Хромачева.

Доха. 1/4 финала парного разряда
Ангелина Калинина / Сюй Ифань – Екатерина Александрова / Ирина Хромачева – 4:6, 6:4, 10-8

В полуфинале Калинина и ее напарница сыграют против американского дуэта Керолайн Доулхайд / Дезире Кравчик.

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WTA Доха Ирина Хромачева Ангелина Калинина Екатерина Александрова Сюй Ифань
Источник Sport.ua
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