Калинина пробилась в парный полуфинал на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и китаянка Сюй Ифань переиграли тандем Екатерина Александрова / Ирина Хромачева.

Доха. 1/4 финала парного разряда

Ангелина Калинина / Сюй Ифань – Екатерина Александрова / Ирина Хромачева – 4:6, 6:4, 10-8

В полуфинале Калинина и ее напарница сыграют против американского дуэта Керолайн Доулхайд / Дезире Кравчик.