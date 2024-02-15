WTA15 февраля 2024, 23:07 |
418
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Калинина пробилась в парный полуфинал на турнире в Дохе
Ангелина и китаянка Сюй Ифань оформили камбэк в матче с «нейтральными» соперницами
15 февраля 2024, 23:07 |
418
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.
В 1/4 финала украинка и китаянка Сюй Ифань переиграли тандем Екатерина Александрова / Ирина Хромачева.
Доха. 1/4 финала парного разряда
Ангелина Калинина / Сюй Ифань – Екатерина Александрова / Ирина Хромачева – 4:6, 6:4, 10-8
В полуфинале Калинина и ее напарница сыграют против американского дуэта Керолайн Доулхайд / Дезире Кравчик.
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