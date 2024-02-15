Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000

15 февраля состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

Ига Свентек из Польши, которая возглавляет мировой рейтинг, добилась победы над «нейтралкой» Викторией Азаренко и сделал еще один шаг к повторению триумфа прошлого года. Она уже в полуфинале, где сыграет против Каролины Плишковой.

Также в топ-4 пробились Елена Рыбакина и «нейтралка» Анастасия Павлюченкова. Они составят вторую полуфинальную пару.

WTA 1000 Доха. Хард. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Виктория Азаренко – 6:4, 6:0

Наоми Осака – Каролина Плишкова – 6:7 (6:8), 6:7 (5:7)

Нижняя часть сетки

Лейла Фернандес – Елена Рыбакина – 4:6, 2:6

Анастасия Павлюченкова – Даниэль Коллинс – 7:5, 6:4