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WTA
15 февраля 2024, 22:17 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:30
343
1

Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000

Польская теннисистка стремится к защите титула

15 февраля 2024, 22:17 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:30
343
1
Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

15 февраля состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

Ига Свентек из Польши, которая возглавляет мировой рейтинг, добилась победы над «нейтралкой» Викторией Азаренко и сделал еще один шаг к повторению триумфа прошлого года. Она уже в полуфинале, где сыграет против Каролины Плишковой.

Также в топ-4 пробились Елена Рыбакина и «нейтралка» Анастасия Павлюченкова. Они составят вторую полуфинальную пару.

WTA 1000 Доха. Хард. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Виктория Азаренко – 6:4, 6:0
Наоми Осака – Каролина Плишкова – 6:7 (6:8), 6:7 (5:7)

Нижняя часть сетки

Лейла Фернандес – Елена Рыбакина – 4:6, 2:6
Анастасия Павлюченкова Даниэль Коллинс – 7:5, 6:4

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WTA Доха Ига Свёнтек Каролина Плишкова Елена Рыбакина Виктория Азаренко Наоми Осака Лейла Фернандес Анастасия Павлюченкова Даниэль Коллинс
Источник Sport.ua
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Fdail
Плішкова видає щось неймовірне . Один з найкращих турнірів ,який я бачив у останні роки від неї
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