Колос сыграл вничью с Ригой в последнем зимнем спарринге в Турции

В четверг, 15 февраля, Колос провел 5-й и последний контрольный поединок на зимних сборах в Турции. Команда из Ковалевки сыграла вничью с Ригой (2:2).

Украинская команда пропустила гол на 5-й минуте игры, однако в середине первой половины заработала пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Павел Ориховский – 1:1.

После перерыва соперники забили со штрафного и снова вышли вперед. Спаслась команда из Ковалевки на 86-й минуте – Роман Гончаренко после подачи с углового здорово сыграл на втором этаже – 2:2.

В пятницу, 16 февраля, делегация Колоса покидает Турцию и в субботу, 17 февраля, планирует вернуться домой.

Товарищеский матч. 15 февраля, Турция

Колос Ковалевка (Украина) – Рига (Латвия) – 2:2

Голы: Павел Ориховский, 45 (пен), Роман Гончаренко, 86 – голы, 5, 70