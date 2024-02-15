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Товарищеские матчи
Колос К
15.02.2024 16:00 – FT 2 : 2
Рига
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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 21:43 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:13
139
0

Колос сыграл вничью с Ригой в последнем зимнем спарринге в Турции

Голами отличились Павел Ориховский и Роман Гончаренко

15 февраля 2024, 21:43 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:13
139
0
Колос сыграл вничью с Ригой в последнем зимнем спарринге в Турции
ФК Колос

В четверг, 15 февраля, Колос провел 5-й и последний контрольный поединок на зимних сборах в Турции. Команда из Ковалевки сыграла вничью с Ригой (2:2).

Украинская команда пропустила гол на 5-й минуте игры, однако в середине первой половины заработала пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Павел Ориховский – 1:1.

После перерыва соперники забили со штрафного и снова вышли вперед. Спаслась команда из Ковалевки на 86-й минуте – Роман Гончаренко после подачи с углового здорово сыграл на втором этаже – 2:2.

В пятницу, 16 февраля, делегация Колоса покидает Турцию и в субботу, 17 февраля, планирует вернуться домой.

Товарищеский матч. 15 февраля, Турция

Колос Ковалевка (Украина) – Рига (Латвия) – 2:2

Голы: Павел Ориховский, 45 (пен), Роман Гончаренко, 86 – голы, 5, 70

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Колос Ковалевка Рига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Павел Ориховский Роман Гончаренко
Источник ФК Колос Ковалевка
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