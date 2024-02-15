ВИДЕО. Шахтер и Марсель обменялись голами. Матвиенко ответил Обамеянгу
Два гола за четыре минуты
В первом матче плей-офф Лиги Европы между Шахтером и Марселем гости вышли вперед на 64-й минуте.
При равной игре соперник прорвался правым флангом после того, как игроки украинской команды потеряли мяч. Фланговый прострел завершился голом Пьера-Эмерика Обамеянга.
Для форварда Марселя это 13-й гол в нынешнем сезоне.
Однако буквально через четыре минуты Шахтер сравнял счет. Игроки Марселя грубо ошиблись в своей штрафной, что позволило забить Николаю Матвиенко.
Для защитника это 5-й гол в сезоне.
Гол Обамеянга
Гол Матвієнка
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