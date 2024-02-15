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  4. ВИДЕО. Шахтер и Марсель обменялись голами. Матвиенко ответил Обамеянгу
Лига Европы
15 февраля 2024, 21:19 | Обновлено 15 февраля 2024, 21:38
948
0

ВИДЕО. Шахтер и Марсель обменялись голами. Матвиенко ответил Обамеянгу

Два гола за четыре минуты

15 февраля 2024, 21:19 | Обновлено 15 февраля 2024, 21:38
948
0
ВИДЕО. Шахтер и Марсель обменялись голами. Матвиенко ответил Обамеянгу
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче плей-офф Лиги Европы между Шахтером и Марселем гости вышли вперед на 64-й минуте.

При равной игре соперник прорвался правым флангом после того, как игроки украинской команды потеряли мяч. Фланговый прострел завершился голом Пьера-Эмерика Обамеянга.

Для форварда Марселя это 13-й гол в нынешнем сезоне.

Однако буквально через четыре минуты Шахтер сравнял счет. Игроки Марселя грубо ошиблись в своей штрафной, что позволило забить Николаю Матвиенко.

Для защитника это 5-й гол в сезоне.

Гол Обамеянга

Гол Матвієнка

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Источник Sport.ua
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