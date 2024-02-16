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  4. Реал дает Мбаппе меньше денег, чем ПСЖ. Хочет показать свою силу
Испания
16 февраля 2024, 15:11 |
631
0

Реал дает Мбаппе меньше денег, чем ПСЖ. Хочет показать свою силу

Сага надоела мадридскому клубу

16 февраля 2024, 15:11 |
631
0
Реал дает Мбаппе меньше денег, чем ПСЖ. Хочет показать свою силу
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации инсайдера Фабрицио Романо, на руках у форварда ПСЖ Килиана Мбаппе есть предложение от «Реала».

Однако зарплата в этом контракте ниже, чем мадридцы предлагали игроку летом 2022 года, а также ниже, чем Килиан получает сейчас в парижском клубе.

Сообщается, что «Реал» хочет показать свою силу и подписать Мбаппе на своих условиях после всех этих месяцев трансферной саги, когда игрок то соглашался переходить, то снова отказываться.

Стало известно, что Мбаппе уже сообщил ПСЖ о решении покинуть команду после завершения нынешнего сезона.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник Фабрицио Романо
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