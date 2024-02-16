Реал дает Мбаппе меньше денег, чем ПСЖ. Хочет показать свою силу

По информации инсайдера Фабрицио Романо, на руках у форварда ПСЖ Килиана Мбаппе есть предложение от «Реала».

Однако зарплата в этом контракте ниже, чем мадридцы предлагали игроку летом 2022 года, а также ниже, чем Килиан получает сейчас в парижском клубе.

Сообщается, что «Реал» хочет показать свою силу и подписать Мбаппе на своих условиях после всех этих месяцев трансферной саги, когда игрок то соглашался переходить, то снова отказываться.

Стало известно, что Мбаппе уже сообщил ПСЖ о решении покинуть команду после завершения нынешнего сезона.