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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 21:50 |
1432
1

Талант Динамо: «Беру пример с Андрея Ярмоленко. Как на поле, так и в жизни»

Тарас Михавко рассказал об адаптации в первой команде киевского клуба

15 февраля 2024, 21:50 |
1432
1
Талант Динамо: «Беру пример с Андрея Ярмоленко. Как на поле, так и в жизни»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Молодой защитник «Динамо» Тарас Михавко рассказал об адаптации в первой команде киевского клуба.

– Тренировались ли Вы с первой командой в течение сезона?

– Да, осенью меня периодически подключали к тренировкам, а играл за U-19.

– Удалось ли Вам адаптироваться в главной команде? Как помогают старшие партнеры?

– Сначала было непросто, потому что не знал ребят, а со временем я привык, раззнакомился. Старшие партнеры помогают, подсказывают и показывают, как принимать правильные решения на поле. Поэтому все хорошо.

– На днях Андрей Ярмоленко тренировался с юношами, ребята смотрели на него с восторгом, а как Вам работать вместе с легендой украинского футбола?

– Только положительные, ведь когда мне было 13-14 лет, я смотрел матчи, болел за «Динамо» и Ярмоленко в частности. Беру с него пример, как с профессионала на футбольном поле и в жизни.

– Кто был Вашим футбольным кумиром в детстве?

– Из мировых звезд футбола, наверное, Лионель Месси, из украинских – Андрей Шевченко и, как я уже сказал, Андрей Ярмоленко. В общем, за «Динамо» я болею с детства. Из всех украинских команд всегда отдавал предпочтение именно «бело-синим».

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Тарас Михавко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко Лионель Месси
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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luceorius
 Щоб стати гравцем хорошого міжнародного рівня, потрібно приклад для наслідування обирати серед найкращих у світі в цьому амплуа, а не з Ярмоленка, який роками грів лаву запасних в Боруссії та Вест Хемі. Але якщо вже сформувалось динаміавське серце,  значить така вже доля "таланту Динамо."
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