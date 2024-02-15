Талант Динамо: «Беру пример с Андрея Ярмоленко. Как на поле, так и в жизни»

Молодой защитник «Динамо» Тарас Михавко рассказал об адаптации в первой команде киевского клуба.

– Тренировались ли Вы с первой командой в течение сезона?

– Да, осенью меня периодически подключали к тренировкам, а играл за U-19.

– Удалось ли Вам адаптироваться в главной команде? Как помогают старшие партнеры?

– Сначала было непросто, потому что не знал ребят, а со временем я привык, раззнакомился. Старшие партнеры помогают, подсказывают и показывают, как принимать правильные решения на поле. Поэтому все хорошо.

– На днях Андрей Ярмоленко тренировался с юношами, ребята смотрели на него с восторгом, а как Вам работать вместе с легендой украинского футбола?

– Только положительные, ведь когда мне было 13-14 лет, я смотрел матчи, болел за «Динамо» и Ярмоленко в частности. Беру с него пример, как с профессионала на футбольном поле и в жизни.

– Кто был Вашим футбольным кумиром в детстве?

– Из мировых звезд футбола, наверное, Лионель Месси, из украинских – Андрей Шевченко и, как я уже сказал, Андрей Ярмоленко. В общем, за «Динамо» я болею с детства. Из всех украинских команд всегда отдавал предпочтение именно «бело-синим».