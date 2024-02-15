Лига Европы15 февраля 2024, 20:49 |
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Трубин выйдет в основе. Состав Бенфики на матч Лиги Европы
Украинский кипер остается основным
15 февраля 2024, 20:49 |
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Сегодня в 22:00 Бенфика на своем поле примет Тулузу в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы. Украинский вратарь Анатолий Трубин выйдет в основном составе.
Трубин в нынешнем еврокубковом сезоне Орлов провел все матчи. В группе Лиги чемпионов кипер отыграл в шести поединках, а всего в сезоне провел 29 матчей.
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