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  4. Трубин выйдет в основе. Состав Бенфики на матч Лиги Европы
Лига Европы
15 февраля 2024, 20:49 |
228
0

Трубин выйдет в основе. Состав Бенфики на матч Лиги Европы

Украинский кипер остается основным

15 февраля 2024, 20:49 |
228
0
Трубин выйдет в основе. Состав Бенфики на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня в 22:00 Бенфика на своем поле примет Тулузу в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы. Украинский вратарь Анатолий Трубин выйдет в основном составе.

Трубин в нынешнем еврокубковом сезоне Орлов провел все матчи. В группе Лиги чемпионов кипер отыграл в шести поединках, а всего в сезоне провел 29 матчей.

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Анатолий Трубин Лига Европы Бенфика Тулуза стартовые составы
Источник Sport.ua
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