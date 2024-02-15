Тренер и капитан Жироны поддержали команду после Реала

По информации испанских СМИ, Жирона не упадет в психологическую яму после поражения от Реала со счетом 0:4 в минувшем туре.

Сообщается, что перед командой и не было задачи бороться за чемпионство, поэтому неудачу в матче с конкурентом восприняли нормально. Команда будет бороться за еврокубки.

Это в следующие после игры дни говорил команду наставник Мичел.

«Нужно быть скромными и знать свои текущие задачи. Мы все еще в хорошей ситуации в таблице, а команда прогрессирует, несмотря на этот результат», – отметил Мичел.

«Мы упрямые ребята. Мы встанем и продолжим играть за нашу мечту», – сказал на командном собрании форвард и капитан Кристиан Стуани.

Жирона в битве за топ-4 опережает Атлетик, который идет 5-м, на 10 очков. И именно с этим соперником команда сыграет в новом туре Ла Лиги.