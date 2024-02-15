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  4. Тренер и капитан Жироны поддержали команду после Реала
Испания
15 февраля 2024, 20:32 |
836
0

Тренер и капитан Жироны поддержали команду после Реала

Мичел и Стуани просят команду успокоиться

15 февраля 2024, 20:32 |
836
0
Тренер и капитан Жироны поддержали команду после Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, Жирона не упадет в психологическую яму после поражения от Реала со счетом 0:4 в минувшем туре.

Сообщается, что перед командой и не было задачи бороться за чемпионство, поэтому неудачу в матче с конкурентом восприняли нормально. Команда будет бороться за еврокубки.

Это в следующие после игры дни говорил команду наставник Мичел.

«Нужно быть скромными и знать свои текущие задачи. Мы все еще в хорошей ситуации в таблице, а команда прогрессирует, несмотря на этот результат», – отметил Мичел.

«Мы упрямые ребята. Мы встанем и продолжим играть за нашу мечту», – сказал на командном собрании форвард и капитан Кристиан Стуани.

Жирона в битве за топ-4 опережает Атлетик, который идет 5-м, на 10 очков. И именно с этим соперником команда сыграет в новом туре Ла Лиги.

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Кристиан Стуани Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник AS
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