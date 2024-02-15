Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер и Марсель пока на равных. Почти во всем
Лига Европы
15 февраля 2024, 20:38 | Обновлено 15 февраля 2024, 20:43
546
0

Шахтер и Марсель пока на равных. Почти во всем

В Гамбурге завершился первый тайм во встрече украинского и французского клубов

15 февраля 2024, 20:38 | Обновлено 15 февраля 2024, 20:43
546
0
Шахтер и Марсель пока на равных. Почти во всем
Getty Images/Global Images Ukraine

В Гамбурге проходит первая игра 1/16 финала Лиги Европы, в которой выясняют отношения донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

После первого тайма счет во встрече 0:0.

До перерыва футболисты «Шахтера» владели мячом 58% игрового времени, а их соперники – 42%.

«Горняки» нанесли по воротам французов три удара, один из них оказался точным. На счету футболистов «Марселя» четыре попытки добиться успеха. По два раза мяч уходил мимо цели и был заблокирован.

Подопечные Марино Пушича выполнили в первом тайме один угловой, французы – три. Команды пока играют без офсайдов.

Напомним, ответная встреча соперников во Франции состоится 22 февраля.

По теме:
Яркая битва Галатасарая и Спарты, победа Спортинга, ничья Ромы
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Поторопились? Степаненко получил травму сразу после восстановления
Лига Европы Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шахтер забил Марселю, но судья остановил атаку
Футбол | 15 февраля 2024, 20:29 0
ВИДЕО. Шахтер забил Марселю, но судья остановил атаку
ВИДЕО. Шахтер забил Марселю, но судья остановил атаку

Арбитр матча принял очень странное решение

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 15 февраля 2024, 07:04 1
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Футбол | 15.02.2024, 16:53
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 15.02.2024, 06:05
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Презентация УПЛ-ТВ. Большие планы и цели, геоблокинг для рф и рб
Футбол | 15.02.2024, 15:23
Презентация УПЛ-ТВ. Большие планы и цели, геоблокинг для рф и рб
Презентация УПЛ-ТВ. Большие планы и цели, геоблокинг для рф и рб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
14.02.2024, 23:05 17
Теннис
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
14.02.2024, 20:16 15
Футбол
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
13.02.2024, 19:45 34
Теннис
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
14.02.2024, 00:38 6
Футбол
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
14.02.2024, 20:11 18
Биатлон
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
14.02.2024, 14:11 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем