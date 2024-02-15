Шахтер и Марсель пока на равных. Почти во всем

В Гамбурге проходит первая игра 1/16 финала Лиги Европы, в которой выясняют отношения донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

После первого тайма счет во встрече 0:0.

До перерыва футболисты «Шахтера» владели мячом 58% игрового времени, а их соперники – 42%.

«Горняки» нанесли по воротам французов три удара, один из них оказался точным. На счету футболистов «Марселя» четыре попытки добиться успеха. По два раза мяч уходил мимо цели и был заблокирован.

Подопечные Марино Пушича выполнили в первом тайме один угловой, французы – три. Команды пока играют без офсайдов.

Напомним, ответная встреча соперников во Франции состоится 22 февраля.