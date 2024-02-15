Сегодня, 15 февраля 2024 года, проходит первый матч плей-офф Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Марселем». Счет по состоянию на 40-ю минуту игры – 0:0.

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На 27-й минуте матча «горняки» организовали великолепную атаку, следствием которой стал разрезной пас Александра Зубкова на выход 1 на 1 с вратарем Даниила Сикана.

Нападающий донецкого клуба не сумел попасть по мячу, но из-за непонятных действий игроков «Марселя» мяч остался у украинца. Он отдал передачу на Эгиналду, который отправил мяч почти в пустые ворота.

Однако арбитр матча дал свисток за несколько секунд до гола, заметив фол «Марселя» перед голом «Шахтера».

ВИДЕО. Шахтер забил Марселю, но судья остановил атаку