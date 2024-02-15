Сегодня, 15 февраля 2024 года, проходит первый матч плей-офф Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Марселем». Счет по состоянию на 15-ю минуту игры - 0:0.

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«Горняки» имели возможность забить в ворота Пау Лопеса уже на 3-й минуте поединка. Игроки «Шахтера» удачно запрессинговали провансальцев, однако Александр Зубков с линии штрафной площадки в одно касание не сумел переиграть голкипера «Марселя».

ВИДЕО. Шахтер мог забивать Марселю уже на 3-й минуте матча