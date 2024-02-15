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  4. Источник: Валенсия заинтересована в трансфере Яремчука
Испания
15 февраля 2024, 20:18 |
303
0

Источник: Валенсия заинтересована в трансфере Яремчука

Украинский нападающий может подписать полноценный контракт с испанским клубом

15 февраля 2024, 20:18 |
303
0
Источник: Валенсия заинтересована в трансфере Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine

«Валенсия» проявляет заинтересованность в полноценном трансфере украинского нападающего Романа Яремчука, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в клубе довольны прогрессом Романа. При этом 28-летний футболист счастлив в команде и также хочет остаться в составе «летучих мышей».

«Он очень счастлив в городе, его жена и сын также. Он чувствует себя более интегрированным в команду, чем когда-либо, и если только будет возможность продолжать работать в клубе, он пойдет на это. Но права на Романа принадлежат «Брюгге», который приобрел его за 17 миллионов евро, и я понимаю, что они захотят вернуть часть своих инвестиций», – сказал агент Романа в интервью изданию Relevo.

В этом сезоне Роман Яремчук провел 20 матчей за «Валенсию», отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

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Роман Яремчук Валенсия Брюгге трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бельгии по футболу
Источник Fichajes.net
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