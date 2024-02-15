ВОРОБЕЙ: «Судакова спокойно могут продать в европейский гранд»

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей оценил шансы полузащитника Георгия Судакова покинуть донецкую команду.

– В команде остался Судаков, как ни «продавали» его то в «Ювентус», то в «Наполи», то еще куда-то. Конечно, для Пушича это однозначно плюс, когда остается такой игрок в обойме. Но не передержат ли Георгия в золотой клетке и не перегорит ли он?

– Золотых клеток, к сожалению, в украинском футболе уже давно нет. Мы должны понимать, что есть интересы игрока и есть интересы клуба. «Шахтер» заключил с Судаковым новое соглашение не просто так. Согласен, что для команды «Шахтера» однозначно хорошо, что Георгий остался. И он не перегорит.

Вообще, думаю, что Судаков и сам не особо верил, что именно в это зимнее межсезонье он куда-то перейдет. Хотя, скорее всего, хотел. Я с ним не общался лично, предполагаю. Однако я уверен, у Судакова еще все впереди. Его спокойно могут продать в европейский гранд летом. Если его действительно захочет условный «Ювентус», то клаусула, сколько там, 100 или 150 миллионов, их особо не отпугнет.