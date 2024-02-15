Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Шахтера назвал 2 игроков Аякса, которых хочет видеть у горняков
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 19:28 |
647
0

Нападающий Шахтера назвал 2 игроков Аякса, которых хочет видеть у горняков

Лассина Траоре позвал бы Душана Тадича или Мохаммеда Кудуса

15 февраля 2024, 19:28 |
647
0
Нападающий Шахтера назвал 2 игроков Аякса, которых хочет видеть у горняков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кудус

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре, который ранее выступал за амстердамский «Аякс», назвал 2 бывших одноклубников, которых хотел бы видеть в составе «горняков».

– Как тебе новички «Шахтера», и скучаешь ли по старым игрокам в команде?

– Мне очень они нравятся, потому что это топовые игроки. Кевин, другие ребята. Очень хорошие футболисты. Мы быстро поняли друг друга, потому что они уже играли на высоком уровне. И также я скучаю по некоторым из старых игроков, например, Алан Патрик или Педриньо.

– Кого бы ты позвал из «Аякса» в «Шахтер»?

– Если бы я мог выбрать одного игрока присоединиться к нам, это был бы Тадич или Кудус.

Отметим, что Душан Тадич сейчас выступает за турецкий «Фенербахче», а Мохаммед Кудус защищает цвета лондонского «Вест Хэма».

По теме:
ВИДЕО. Шахтер мог забивать Марселю уже на 3-й минуте матча
Шахтер – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Дмитрий ШАСТАЛ: «Было бы очень круто, если бы Полесье выиграло УПЛ»
Мохаммед Кудус Лассина Траоре Душан Тадич Аякс Шахтер Донецк Фенербахче Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вест Хэм Алан Патрик Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
Биатлон | 14 февраля 2024, 20:11 18
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины

В топ-30 попал только Антон Дудченко

Презентация УПЛ-ТВ. Большие планы и цели, геоблокинг для рф и рб
Футбол | 15 февраля 2024, 15:23 7
Презентация УПЛ-ТВ. Большие планы и цели, геоблокинг для рф и рб
Презентация УПЛ-ТВ. Большие планы и цели, геоблокинг для рф и рб

С сезона 2025/26 будут проводиться тендер на продажу международных прав

Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Футбол | 15.02.2024, 16:53
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 15.02.2024, 07:00
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Ворскла в меньшинстве добыла победу в контрольном матче
Футбол | 15.02.2024, 19:28
Ворскла в меньшинстве добыла победу в контрольном матче
Ворскла в меньшинстве добыла победу в контрольном матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
14.02.2024, 09:34
Футбол
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
14.02.2024, 06:25 8
Футбол
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
14.02.2024, 17:01 2
Теннис
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
14.02.2024, 20:16 15
Футбол
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
14.02.2024, 14:11 17
Футбол
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
15.02.2024, 05:07 10
Теннис
Камбосос назвал запредельную цену боя с Ломаченко
Камбосос назвал запредельную цену боя с Ломаченко
13.02.2024, 19:00
Бокс
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
14.02.2024, 23:05 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем