Нападающий Шахтера назвал 2 игроков Аякса, которых хочет видеть у горняков
Лассина Траоре позвал бы Душана Тадича или Мохаммеда Кудуса
Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре, который ранее выступал за амстердамский «Аякс», назвал 2 бывших одноклубников, которых хотел бы видеть в составе «горняков».
– Как тебе новички «Шахтера», и скучаешь ли по старым игрокам в команде?
– Мне очень они нравятся, потому что это топовые игроки. Кевин, другие ребята. Очень хорошие футболисты. Мы быстро поняли друг друга, потому что они уже играли на высоком уровне. И также я скучаю по некоторым из старых игроков, например, Алан Патрик или Педриньо.
– Кого бы ты позвал из «Аякса» в «Шахтер»?
– Если бы я мог выбрать одного игрока присоединиться к нам, это был бы Тадич или Кудус.
Отметим, что Душан Тадич сейчас выступает за турецкий «Фенербахче», а Мохаммед Кудус защищает цвета лондонского «Вест Хэма».
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