Нападающий Шахтера назвал 2 игроков Аякса, которых хочет видеть у горняков

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре, который ранее выступал за амстердамский «Аякс», назвал 2 бывших одноклубников, которых хотел бы видеть в составе «горняков».

– Как тебе новички «Шахтера», и скучаешь ли по старым игрокам в команде?

– Мне очень они нравятся, потому что это топовые игроки. Кевин, другие ребята. Очень хорошие футболисты. Мы быстро поняли друг друга, потому что они уже играли на высоком уровне. И также я скучаю по некоторым из старых игроков, например, Алан Патрик или Педриньо.

– Кого бы ты позвал из «Аякса» в «Шахтер»?

– Если бы я мог выбрать одного игрока присоединиться к нам, это был бы Тадич или Кудус.

Отметим, что Душан Тадич сейчас выступает за турецкий «Фенербахче», а Мохаммед Кудус защищает цвета лондонского «Вест Хэма».