Дмитрий ШАСТАЛ: «Было бы очень круто, если бы Полесье выиграло УПЛ»
Полузащитник «Вереса» оценил шансы житомирян на чемпионство
Полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Шастал, права на которого принадлежат «Полесью», оценил шансы житомирян на победу в чемпионате Украины сезона 2023/24.
– Все говорят о чемпионских амбициях «Полесья». Насколько реальны шансы житомирян на завоевание титула?
– Было бы очень круто. Был бы рад за них. Шансы точно есть. Если бы летом перед началом сезона кто-то сказал, что «Полесье» будет в тройке, никто не поверил. Но сейчас пошли разговоры, что житомиряне могут выиграть чемпионат, и сомнений в этом уже гораздо меньше, ведь все возможно. Если однажды смогли удивить украинскую футбольную публику, то почему бы это не сделать еще раз.
После первой части сезона «Полесье» занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка в 17 матчах чемпионата.
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