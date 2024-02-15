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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Было бы очень круто, если бы Полесье выиграло УПЛ»
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 19:02 |
154
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Было бы очень круто, если бы Полесье выиграло УПЛ»

Полузащитник «Вереса» оценил шансы житомирян на чемпионство

15 февраля 2024, 19:02 |
154
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Было бы очень круто, если бы Полесье выиграло УПЛ»
ФК Полесье. Дмитрий Шастал

Полузащитник ровенского «Вереса» Дмитрий Шастал, права на которого принадлежат «Полесью», оценил шансы житомирян на победу в чемпионате Украины сезона 2023/24.

– Все говорят о чемпионских амбициях «Полесья». Насколько реальны шансы житомирян на завоевание титула?

– Было бы очень круто. Был бы рад за них. Шансы точно есть. Если бы летом перед началом сезона кто-то сказал, что «Полесье» будет в тройке, никто не поверил. Но сейчас пошли разговоры, что житомиряне могут выиграть чемпионат, и сомнений в этом уже гораздо меньше, ведь все возможно. Если однажды смогли удивить украинскую футбольную публику, то почему бы это не сделать еще раз.

После первой части сезона «Полесье» занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка в 17 матчах чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Дмитрий Шастал
Источник Украинский футбол
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