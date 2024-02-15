Сыграет ли Степаненко? Стали известны составы на матч Шахтер – Марсель

Сегодня, 15 февраля, донецкий «Шахтер» на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) в первом матче плей-офф Лиги Европы примет французский «Марсель». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии. Ответный матч состоится 22 февраля в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Эгиналду, Зубков, Сикан.

«Марсель»: Лопес, Мерлен, Балерди, Жиго, Клосс, Харит, Унаи, Кодогбиа, Мумбанья, Энрике, Обамеянг.