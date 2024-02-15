Сыграет ли Степаненко? Стали известны составы на матч Шахтер – Марсель
Первый матч плей-офф Лиги Европы начнется в 19:45
Сегодня, 15 февраля, донецкий «Шахтер» на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) в первом матче плей-офф Лиги Европы примет французский «Марсель». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.
Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии. Ответный матч состоится 22 февраля в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Эгиналду, Зубков, Сикан.
«Марсель»: Лопес, Мерлен, Балерди, Жиго, Клосс, Харит, Унаи, Кодогбиа, Мумбанья, Энрике, Обамеянг.
🧡 Склад «Шахтаря» на перший матч із «Марселем» у Лізі Європи.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2024
⚒ #Shakhtar ⏰ 19:45 (18:45 CET) 📺 MEGOGO#ШахтарМарсель | #UEL pic.twitter.com/cwupiRPUfr
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