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Лига Европы
15 февраля 2024, 18:31 | Обновлено 15 февраля 2024, 18:39
1080
5

Сыграет ли Степаненко? Стали известны составы на матч Шахтер – Марсель

Первый матч плей-офф Лиги Европы начнется в 19:45

15 февраля 2024, 18:31 | Обновлено 15 февраля 2024, 18:39
1080
5
Сыграет ли Степаненко? Стали известны составы на матч Шахтер – Марсель

Сегодня, 15 февраля, донецкий «Шахтер» на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) в первом матче плей-офф Лиги Европы примет французский «Марсель». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии. Ответный матч состоится 22 февраля в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Эгиналду, Зубков, Сикан.

«Марсель»: Лопес, Мерлен, Балерди, Жиго, Клосс, Харит, Унаи, Кодогбиа, Мумбанья, Энрике, Обамеянг.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Stardeck84
Спорт.юа , а чому Шахтар Донецьк перестав підсвічуватись  жирним шріфтом в анонсі матчу?
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+2
maks_krot
Можно было и Педриньо в основе и Кевина сразу и Келси ,ну тренеру видней.
Хотелось бы победу в два мяча  2-0 или 3-1!!!!
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+1
Лига конференций без динамо
Чемпион Украины  ждём победы 👋
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0
Олександр Науменко
Половина состава Африка.
Ответить
-1
AK.228
Хм… цікаво 
Ответить
-1
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