«Не думаю, что у них есть мой номер». Лидер Жироны пошутил на тему Барсы

Полузащитник каталонской «Жироны» Алейш Гарсия прокомментировал слухи о своем возможном трансфере в «Барселону»:

«Я не думаю, что у них есть мой номер телефона! Когда ты играешь на хорошем уровне, многие клубы, очевидно, начинают тобой интересоваться. Отсюда и появляются слухи. Посмотрим, что случится в конце сезона».

В этом сезоне 26-летний Алейш Гарсия провел 26 матчей за «Жирону», отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 20 миллионов евро.