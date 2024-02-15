«Не думаю, что у них есть мой номер». Лидер Жироны пошутил на тему Барсы
Алейш Гарсия не удивлен большим количеством слухов
Полузащитник каталонской «Жироны» Алейш Гарсия прокомментировал слухи о своем возможном трансфере в «Барселону»:
«Я не думаю, что у них есть мой номер телефона! Когда ты играешь на хорошем уровне, многие клубы, очевидно, начинают тобой интересоваться. Отсюда и появляются слухи. Посмотрим, что случится в конце сезона».
В этом сезоне 26-летний Алейш Гарсия провел 26 матчей за «Жирону», отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 20 миллионов евро.
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