ФОТО. Келси присоединился к Шахтеру в Гамбурге перед матчем с Марселем
Форвард в составе сборной Венесуэлы U-23 играл в квалификации ОИ-2024
Форвард «Шахтера» Кевин Келси 14 февраля прибыл в Гамбург и присоединился к донецкой команде.
Ранее он в составе сборной Венесуэлы U-23 принимал участие в квалификационном турнире Олимпиады-2024
Он провел 5 матчей и забил 2 мяча, но его сборная не смогла пробиться на Олимпийские игры.
Кевин Келси пропустил зимние учебно-тренировочные сборы Шахтера в Турции.
Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Марсель» состоится 15 февраля в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Игра начнется в 19:45 по Киеву.
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