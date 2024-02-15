ФОТО. Келси присоединился к Шахтеру в Гамбурге перед матчем с Марселем

Форвард «Шахтера» Кевин Келси 14 февраля прибыл в Гамбург и присоединился к донецкой команде.

Ранее он в составе сборной Венесуэлы U-23 принимал участие в квалификационном турнире Олимпиады-2024

Он провел 5 матчей и забил 2 мяча, но его сборная не смогла пробиться на Олимпийские игры.

Кевин Келси пропустил зимние учебно-тренировочные сборы Шахтера в Турции.

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Марсель» состоится 15 февраля в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Игра начнется в 19:45 по Киеву.