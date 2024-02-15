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  4. ФОТО. Келси присоединился к Шахтеру в Гамбурге перед матчем с Марселем
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 16:23 | Обновлено 15 февраля 2024, 17:06
119
0

ФОТО. Келси присоединился к Шахтеру в Гамбурге перед матчем с Марселем

Форвард в составе сборной Венесуэлы U-23 играл в квалификации ОИ-2024

15 февраля 2024, 16:23 | Обновлено 15 февраля 2024, 17:06
119
0
ФОТО. Келси присоединился к Шахтеру в Гамбурге перед матчем с Марселем
ФК Шахтер Донецк. Кевин Келси

Форвард «Шахтера» Кевин Келси 14 февраля прибыл в Гамбург и присоединился к донецкой команде.

Ранее он в составе сборной Венесуэлы U-23 принимал участие в квалификационном турнире Олимпиады-2024

Он провел 5 матчей и забил 2 мяча, но его сборная не смогла пробиться на Олимпийские игры.

Кевин Келси пропустил зимние учебно-тренировочные сборы Шахтера в Турции.

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Марсель» состоится 15 февраля в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Игра начнется в 19:45 по Киеву.

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Кевин Келси Шахтер Донецк фото сборная Венесуэлы по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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