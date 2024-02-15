ЕЗЕРСКИЙ: «Марсель захочет реабилитироваться на международной арене»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от первого поединка 1/16 финала Лиги Европы по футболу между «горняками» и французским «Марселем», который состоится 15 февраля в немецком Гамбурге:

«С нетерпением жду этого противостояния. Соперникам есть, что доказывать, в частности, «Марсель» приложит усилия, чтобы реабилитироваться за не совсем удачную игру на внутренней арене.

Что касается «Шахтера», то это будет его стартовый официальный поединок в 2024 году. Поэтому интересно, как сложится для «горняков» первый тайм, выдержат ли психологически? Ведь в последних спаррингах на турецком сборе подопечные Марино Пушича не всегда действовали так, как хотелось их требовательным болельщикам.

Все же, надеюсь, что настоящий «Шахтер» мы увидим сегодня в Гамбурге, что «горняки» выберут правильную тактику и сыграют так, как прошлой осенью в Лиге чемпионов, когда заставили капитулировать саму «Барселону».

Но, как бы ни закончилось сегодняшнее противостояние, все равно судьба путевки в следующий раунд Лиги Европы решится в ответном матче во Франции. Я верю в «Шахтер».

Сегодняшний поединок 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Марселем» начнется в Гамбурге в 19.45 по киевскому времени.