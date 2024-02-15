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Лига Европы
15 февраля 2024, 16:30 | Обновлено 15 февраля 2024, 16:55
628
0

Возможна ли отставка Пушича? Легенда Шахтера оценил работу коуча

Андрей Воробей не верит в тренерскую отставку в случае неудачи в поединках с «Марселем»

15 февраля 2024, 16:30 | Обновлено 15 февраля 2024, 16:55
628
0
Возможна ли отставка Пушича? Легенда Шахтера оценил работу коуча
dynamo.kiev.ua. Марино Пушич

Легендарный нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей рассказал, возможно ли увольнение главного тренера «горняков» Марино Пушича в случае неудачи в матчах плей-офф Лиги Европы против французского «Марселя».

– Главная звезда «Марселя» – их тренер Дженнаро Гаттузо. Однако в качестве тренера итальянец пока не так успешен, как был на футбольном поле. Марино Пушич более опытный наставник, несмотря на то, что рулевой «горняков» практически не работал самостоятельно до переезда в Украину.

– Конечно, Гаттузо – это легенда. Итальянец, учитывая его взрывной характер, я уверен, сможет настроить «Марсель» на игру отлично. Пока у него не все складывается хорошо на тренерской стезе, но он еще молод. Да и Марино Пушич тоже.

– На счет Марино Пушича. Босниец уже обжился в «Шахтере». Его уже никто не называет новым тренером. Можно ли сказать, что противостояние с «Марселем» – это первый серьезный для него экзамен во главе «горняков»?

– Вообще, я так считаю, что тренеру нужно год-полтора поработать с командой, а уже потом с него спрашивать. Да, Пушич уже, я уверен, сумел полностью донести свое видение футбола до всех игроков. И вот сейчас, в феврале и весной мы начнем видеть действительно «Шахтер» Пушича. Каким он будет? Покажет в том числе и дуэль против «Марселя», потому что, повторюсь, делать качество выводы после контрольных игр неуместно. В матчах на сборах Пушич присматривался к молодежи, наигрывал какие-то схемы, взаимодействие, пробовал новичков. Результат был точно не на первом плане.

– То есть за неудачу, непроход «Марселя», не желая такого «Шахтеру», можно предположить, Пушича никто не уволит?

– Да сколько же уже можно тренеров менять? Не думаю.

Матч «Шахтер» – «Марсель» состоится 15 февраля в 19:45 по киевскому времени.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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