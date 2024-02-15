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  4. Снигур проиграла немке из 8-й сотни на турнире ITF
ITF
15 февраля 2024, 15:59 | Обновлено 15 февраля 2024, 16:02
248
2

Снигур проиграла немке из 8-й сотни на турнире ITF

Дарья уступила Насташе Шунк в двух сетах

15 февраля 2024, 15:59 | Обновлено 15 февраля 2024, 16:02
248
2
Снигур проиграла немке из 8-й сотни на турнире ITF
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 Альтенкирхене (Германия).

В матче второго раунда четвертая сеяная украинка сыграет уступила немке Насташе Шунк (№792 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.

Альтенкирхен. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Насташа Шунк (Германия) – 2:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Шунк сразится против Синьи Краус (№177 WTA) или Майи Хвалиньской (№290 WTA).

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Дарья Снигур ITF Альтенкирхен
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
ось це реально позор, Даша якась нестабільна
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