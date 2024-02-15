ITF15 февраля 2024, 15:59 | Обновлено 15 февраля 2024, 16:02
248
2
Снигур проиграла немке из 8-й сотни на турнире ITF
Дарья уступила Насташе Шунк в двух сетах
15 февраля 2024, 15:59 | Обновлено 15 февраля 2024, 16:02
248
2
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 Альтенкирхене (Германия).
В матче второго раунда четвертая сеяная украинка сыграет уступила немке Насташе Шунк (№792 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.
Альтенкирхен. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Насташа Шунк (Германия) – 2:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Шунк сразится против Синьи Краус (№177 WTA) или Майи Хвалиньской (№290 WTA).
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Комментарии 2
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ось це реально позор, Даша якась нестабільна
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