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  4. И Лунин приложил руку. Реал установил клубный рекорд по победам
Испания
15 февраля 2024, 15:56 |
667
0

И Лунин приложил руку. Реал установил клубный рекорд по победам

«Сливочные» выиграли 29 из 35 сыгранных матчей в сезоне

15 февраля 2024, 15:56 |
667
0
И Лунин приложил руку. Реал установил клубный рекорд по победам
Getty Images/Global Images Ukraine

Победа над «Лейпцигом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала для мадридского «Реала» 29-й со старта сезона.

В целом «сливочные» провели 35 поединков за этот период, и таким образом мадридцы показали лучший результат в истории клуба на данном отрезке сезона. Примечательно, что в 14-ти победных матчах ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин, так что и наш соотечественник имеет самое непосредственное отношение к установлению рекорда.

Добавим, что предыдущий рекорд – 28 побед в 35 поединках – «Реалу» покорялся в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2014/2015.

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Источник: Лунин является ценной частью в будущих планах Реала
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Реал Мадрид рекорд Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг
Источник Reddit
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