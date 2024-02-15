И Лунин приложил руку. Реал установил клубный рекорд по победам

Победа над «Лейпцигом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала для мадридского «Реала» 29-й со старта сезона.

В целом «сливочные» провели 35 поединков за этот период, и таким образом мадридцы показали лучший результат в истории клуба на данном отрезке сезона. Примечательно, что в 14-ти победных матчах ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин, так что и наш соотечественник имеет самое непосредственное отношение к установлению рекорда.

Добавим, что предыдущий рекорд – 28 побед в 35 поединках – «Реалу» покорялся в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2014/2015.