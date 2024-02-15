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  4. ИМЕРЕКОВ: «Дети постоянно спрашивали, когда мы вернемся в Украину»
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 16:09 |
400
0

ИМЕРЕКОВ: «Дети постоянно спрашивали, когда мы вернемся в Украину»

Новичок «Металлиста 1925» рассказал решение перейти в харьковский клуб

15 февраля 2024, 16:09 |
400
0
ИМЕРЕКОВ: «Дети постоянно спрашивали, когда мы вернемся в Украину»
ФК Металлист 1925. Максим Имереков

Новичок «Металлиста 1925» Максим Имереков рассказал решение перейти в харьковский клуб.

– Поздравляем в «Металлисте 1925»! Какие первые впечатления от пребывания в команде?

– Спасибо! Очень приятно, что наконец-то присоединился к команде. Это длилось долго, потому что у меня был действующий контракт с греческим клубом. Мы долго разговаривали, чтобы они меня отпустили. Ситуация в стране тоже повлияла на это. Я решил принять предложение «Металлиста 1925» и вернуться в родную страну.

– А как давно ты получил предложение от «Металлиста 1925»?

– Первые разговоры были в середине января. Мы с того времени начали разговаривать с женой, с семьей. Когда уже решили, что мы готовы вернуться домой, тогда уже начали разговаривать с клубом, чтобы разорвать контракт и поехать домой.

– Составит решение. Долго ли вы колебались с женой? Ведь она и дети также будут возвращаться в Украину?

– Да. Я могу сказать уже больше, что мои дети и жена уже в Украине. Они добрались туда быстрее, чем я. Потому что, в первую очередь, это было больше их решением вернуться. Им было не очень там комфортно. Честно говоря, они очень скучали по дому. Мои дети постоянно мне говорили: когда мы уже поедем домой, мы скучаем по дедушке, по сестренке. Они очень хотели вернуться. Был момент, когда я уже подписал все документы, дети уже знали, что мы будем ехать домой, и когда я пришел домой и сказал, что все, мы возвращаемся домой буквально через два дня. Мне кажется, что за весь период, когда мы были в Греции, я не видел своих детей такими счастливыми. У них были такие эмоции, что не передать словами.

– Среди факторов почему ты согласился стать игроком «Металлиста 1925», вероятно, есть фактор главного тренера, которого ты знаешь. На что еще обращал внимание, чем руководствовался?

– Да, конечно, тренер – это один из ключевых факторов. Потому что мы хорошо знакомы. Когда он позвонил мне, для меня важный фактор, когда тренер заинтересован в тебе, он хочет видеть тебя в команде, поэтому я сразу согласился. Это первый фактор. Второй фактор, я уже называл, это моя семья. Поэтому, думаю, что все стороны довольны.

– Какие собственные спортивные амбиции имеешь на свою дальнейшую игровую карьеру?

– Я, как обычный спортсмен, не люблю проигрывать. Поэтому я всегда ставлю перед собой максимальные задачи. Я считаю, что эта команда способна на более высокие места. Сейчас нам нужно просто хорошо подготовиться и в каждом матче выходить, как на последний и побеждать.

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Источник ФК Металлист 1925
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