Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Лунин является ценной частью в будущих планах Реала
Испания
15 февраля 2024, 15:55 |
1256
1

Источник: Лунин является ценной частью в будущих планах Реала

Украинский вратарь вскоре должен получить предложение по продлению контракта

15 февраля 2024, 15:55 |
1256
1
Источник: Лунин является ценной частью в будущих планах Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с украинским вратарем Андреем Луниным, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 25-летний футболист поразил руководство клуба своей решительностью и способностью приспосабливаться к обстоятельствам.

В этом сезоне Андрей Лунин провел 17 матчей за «сливочных», пропустив 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 8 миллионов евро, а его контракт с королевским клубом действует до лета 2025 года.

Ранее Андрей Лунин попал в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам недели.

По теме:
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
И Лунин приложил руку. Реал установил клубный рекорд по победам
ФОТО. Лунин сделал драгоценный подарок жене
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
Биатлон | 14 февраля 2024, 20:11 17
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины

В топ-30 попал только Антон Дудченко

ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
Теннис | 14 февраля 2024, 23:05 17
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску

Алена уступила Виктории в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дохе

На войне против рф погиб воспитанник львовского футзала 2005 года рождения
Война | 15.02.2024, 13:27
На войне против рф погиб воспитанник львовского футзала 2005 года рождения
На войне против рф погиб воспитанник львовского футзала 2005 года рождения
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Теннис | 14.02.2024, 17:35
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Академики на продажу. Почему Челси и МанСити активно торгуют воспитанниками
Футбол | 15.02.2024, 12:11
Академики на продажу. Почему Челси и МанСити активно торгуют воспитанниками
Академики на продажу. Почему Челси и МанСити активно торгуют воспитанниками
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Куртуа в наступному сезоні знов №1.
Лунін підпише новий контракт зі збільшеною зарплатою і буде більш цінною частиною на лавці.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Лучше не было. Дмитренко – 8-я в индивидуальной гонке чемпионата мира
Лучше не было. Дмитренко – 8-я в индивидуальной гонке чемпионата мира
13.02.2024, 19:55 20
Биатлон
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
15.02.2024, 05:07 10
Теннис
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
14.02.2024, 06:25 8
Футбол
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
13.02.2024, 19:45 34
Теннис
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем