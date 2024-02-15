Источник: Лунин является ценной частью в будущих планах Реала
Украинский вратарь вскоре должен получить предложение по продлению контракта
Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с украинским вратарем Андреем Луниным, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 25-летний футболист поразил руководство клуба своей решительностью и способностью приспосабливаться к обстоятельствам.
В этом сезоне Андрей Лунин провел 17 матчей за «сливочных», пропустив 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 8 миллионов евро, а его контракт с королевским клубом действует до лета 2025 года.
Ранее Андрей Лунин попал в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам недели.
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