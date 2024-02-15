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  4. Воробей назвал единственное явное превосходство Марселя над Шахтером
Лига Европы
15 февраля 2024, 15:28 |
418
0

Воробей назвал единственное явное превосходство Марселя над Шахтером

Бывший игрок «горняков» оценил шансы клуба в матче плей-офф Лиги Европы

15 февраля 2024, 15:28 |
418
0
Воробей назвал единственное явное превосходство Марселя над Шахтером
Андрей Воробей

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Андрей Воробей оценил шансы «горняков» в матче плей-офф Лиги Европы против французского «Марселя».

– Андрей, футбольную зиму мы пережили, слава Богу и ВСУ. По силам ли «Шахтеру» пробиться в еврокубковую весну настоящую, календарную – то есть, преодолеть в февральских матчах старых знакомых из «Марселя»?

– Я не вижу явного фаворита в этой паре. Да, Марсель клуб с именем и историей, но сейчас команда демонстрирует очень посредственные результаты. В чемпионате они еще никого не побеждали после Нового года. Команда идет в турнирной таблице за пределами еврокубковой шестерки. В Кубке Франции «Марсель» и вовсе вылетел на довольно ранней стадии. Едва ли не единственное явное преимущество «Марселя» заключается в том, что они имеют полноценную игровую практику в официальных поединках, а «Шахтер» играл лишь в контрольных матчах, результаты в которых не стоит рассматривать всерьез.

Поэтому, да. «Шахтеру» вполне по силам преодолеть «Марсель» и пройти в 1/8 финала Лиги Европы. «Горняки» уже давно никого не боятся на евроарене.

– Можете ли Вы кого-то выделить в «Марселе» персонально, за кем игрокам «Шахтера» нужно следить особенно пристально?

– Это Вы так на Обамеянга намекаете?

– Да. На габонца, а еще на аргентинца Хоакина Корреа, который был ключевым нападающим в свое время в римском «Лацио».

– Конечно, этот игрок, Обамеянг, главная звезда «Марселя». Мы все его помним, когда он демонстрировал фантастические голевые показатели, играя за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Арсенал». Но сейчас Обамеянг уже не тот. Он не демонстрирует стабильности и не забивает голы пачками по 20-30 за сезон. Пьер-Эмерик давно не мальчик, а возрастной игрок (34 года) и не такой быстрый. Хотя, мастерство никуда не делось и он может создать проблемы. А так, в целом, у «Марселя» сбалансированный состав.

Матч «Шахтер» – «Марсель» состоится 15 февраля в 19:45 по киевскому времени.

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Андрей Воробей Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг Хоакин Корреа
Источник Спорт-Экспресс Украина
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