Гаэль Монфис – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 февраля французский теннисист Гаэль Монфис (№70 ATP) продолжит борьбу в основной сетке турнира ATP 500 в Роттердаме.

Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против итальянца Янника Синнера (№4 ATP). Время начала матча – не ранее 20:30 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисистов, Монфис выиграл один раз.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против Милоша Раонича (№309 ATP).

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