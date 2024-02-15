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ATP
15 февраля 2024, 14:42 | Обновлено 15 февраля 2024, 14:43
104
0

Гаэль Монфис – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Роттердаме

15 февраля 2024, 14:42 | Обновлено 15 февраля 2024, 14:43
104
0
Гаэль Монфис – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

15 февраля французский теннисист Гаэль Монфис (№70 ATP) продолжит борьбу в основной сетке турнира ATP 500 в Роттердаме.

Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против итальянца Янника Синнера (№4 ATP). Время начала матча – не ранее 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисистов, Монфис выиграл один раз.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против Милоша Раонича (№309 ATP).

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Источник Sport.ua
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