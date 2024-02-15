Гаэль Монфис – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Роттердаме
15 февраля французский теннисист Гаэль Монфис (№70 ATP) продолжит борьбу в основной сетке турнира ATP 500 в Роттердаме.
Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против итальянца Янника Синнера (№4 ATP). Время начала матча – не ранее 20:30 по Киеву.
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Это будет 6-я встреча теннисистов, Монфис выиграл один раз.
В следующем раунде победитель встречи сыграет против Милоша Раонича (№309 ATP).
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