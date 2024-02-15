ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
Футболист любит баловать свою невесту
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду по случаю Дня святого Валентина побаловал свою невесту Джорджину Родригес дорогим подарком.
Мать двоих детей футболиста опубликовал в своем Instagram фото, на котором изображен огромный букет красных роз, а также ювелирное украшение известного бренда, цены на товары которого исчисляются суммами с пятью нулями.
Криштиану и Джорджина любят баловать друг друга подарками, и последнее время у них было для этого достаточно поводов – в частности, 27 января Родригес исполнилось 30 лет, а 5 февраля Роналду отпраздновал 39-й день рождения.
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