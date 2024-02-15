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  4. ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
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15 февраля 2024, 14:44 |
1213
2

ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных

Футболист любит баловать свою невесту

15 февраля 2024, 14:44 |
1213
2
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду по случаю Дня святого Валентина побаловал свою невесту Джорджину Родригес дорогим подарком.

Мать двоих детей футболиста опубликовал в своем Instagram фото, на котором изображен огромный букет красных роз, а также ювелирное украшение известного бренда, цены на товары которого исчисляются суммами с пятью нулями.

Криштиану и Джорджина любят баловать друг друга подарками, и последнее время у них было для этого достаточно поводов – в частности, 27 января Родригес исполнилось 30 лет, а 5 февраля Роналду отпраздновал 39-й день рождения.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес подарок lifestyle
Источник Instagram
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Комментарии 2
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bzzzzzz
Как то скромновато. Бедняга на мели наверно.
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arrow1418
Є чим пишатися у нас зараз комуналка з п'ятьма нулями 
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