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WTA
15 февраля 2024, 14:25 | Обновлено 15 февраля 2024, 14:27
206
0

Ига Свёнтек – Виктория Азаренко. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Дохе

15 февраля 2024, 14:25 | Обновлено 15 февраля 2024, 14:27
206
0
Ига Свёнтек – Виктория Азаренко. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

15 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/4 финала украинка сразится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№31 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Фернандес – Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 2 поединка.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Каролиной Плишковой (№59 WTA) или Наоми Осакой (№747 WTA).

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Источник Sport.ua
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