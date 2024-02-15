Ига Свёнтек – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Дохе
15 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В 1/4 финала украинка сразится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№31 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Фернандес – Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 2 поединка.
Победительница матча в следующем раунде сыграет с Каролиной Плишковой (№59 WTA) или Наоми Осакой (№747 WTA).
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