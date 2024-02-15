Рух проиграл середняку ​​чемпионата Словении в товарищеском матче

Сегодня, 15 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Рухом» и словенским «Гросупле». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу середняка чемпионата Словении.

В предпоследнем спарринге в Словении подопечные Виталия Пономарева сыграли с местной командой «Бринье Гросупле». Словенцы уже на первых минутах матча создали опасный момент – Бакус совершил сейв после удара со штрафного в ближний угол ворот. Впоследствии еще один мощный дальний выстрел словенцев заблокировали защитники «желто-черных». А на 27-ой минуте игрок «Бринье Гросупле» сместился с фланга в центр, отдал передачу на партнера и тот не попал по мячу, одновременно этим воспользовался Стоякович, который забежал в свободную зону и открыл счет в матче, попав в сетку ворот. Через несколько минут он мог оформить дубль, но Матвеев бросился под мяч и после рикошета он пролетел мимо стойки ворот.

Второй тайм начали активнее «руховцы»: Китела опасно навешивал вдоль ворот, однако его подачу никто не замкнул. Тогда как на 54-ой минуте словенцы удвоили преимущество – Пискуле оказался в одиночестве в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол. Еще однажды в игру вступил Бакус, отразив удар из пределов штрафной площадки. А на 77-ой минуте Денисов заработал право на пенальти, который уверенно реализовал Китела, сократив отставание в счете. Далее «желто-черные» пошли в атаку и имели несколько моментов, впрочем этого не хватило, чтобы добыть ничью.

Товарищеские матчи. 15 февраля

Рух – Гросупле – 1:2

Голы: Китела, 77 (пенальти) – Стоякович, 27, Пискуле, 54